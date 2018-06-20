Захарова заявила об угрозе вывода оружия США в космос

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что через создание военно-космических сил США пытаются вывести в космос оружие.

Захарова заявила, что Вашингтон в очередной раз пытается вывести оружие в космос. Об этом свидетельствует распоряжение о создании в США военно-космических сил, пишет РИА «Новости».

«Мы обратили внимание на поручение президента США председателю объединенного комитета начальников штабов вывести военно-космические силы из состава ВВС в отдельный вид вооруженных сил. Данный шаг является еще одним подтверждением того, что Вашингтон вынашивает планы вывода оружия в космическое пространство с прицелом на возможное ведение там боевых действий», – рассказала Захарова на брифинге.

По словам представителя МИД, Москва внимательно изучает возможные последствия того, что Вашингтон наращивает в космосе военный потенциал. Москва обуславливает пристальный интерес угрозой стабильности и международной безопасности.

Захарова упомянула склонность США обеспечивать себе полное превосходство в военной сфере и привела в пример желание Америки стать монополистами в обладании ядерного оружия, что привело к гонке ядерных вооружений и «напряженности на международной арене» Дипломат призывает Вашингтон не повторить ошибки прошлого.

Отдельно Захарова подчеркнула, что российские военно-космические силы нацелены лишь на оборонительный характер задач в космосе и не подразумевают использование ударных средств.

Ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ Пентагону сформировать отдельный вид войск – военно-космические силы. Также Трамп заявил, что не намерен быть позади России и Китая в космической гонке. Президент требует полного американского превосходства.