МИД предостерег США от перезапуска «звездных войн»

МИД России прокомментировал недавно опубликованный Пентагоном «Обзор политики США в сфере ПРО», содержание которого вызвало у дипведомства «самую серьезную озабоченность».

«Он носит откровенно конфронтационный характер и еще раз демонстрирует стремление Вашингтона обеспечить себе безраздельное военное первенство в мире и возможность безнаказанно проводить в любой точке земного шара военные операции в защиту своих интересов», – говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД.

В министерстве обратили внимание на наращивание США «дестабилизирующего» потенциала глобальной ПРО, которую планируется усилить за счет новых технологий и ресурсов.

Отдельно МИД отметил, что США, согласно опубликованному документу, отнесли к «легитимным» способам противоракетной обороны упреждающее уничтожение «угрожающих» им ракет «до их запуска».

«В переводе на понятный язык эта витиеватая формулировка, которой, судя по всему, в Вашингтоне сейчас хотели бы придать хоть какую-то благообразность, означает нанесение превентивных «обезоруживающих» ударов по территории стран, которые США относят к своим противникам», – поясняет министерство.

Также дипведомство считает тревожными положения американского документа, касающиеся возможности размещения в космосе ударных средств ПРО, предназначенных для поражения различных видов ракет на разгонной стадии полета.

«Реализация этих замыслов неизбежно приведет к началу гонки вооружений в космическом пространстве, что будет иметь самые негативные последствия для международной безопасности и стабильности. Хотели бы призвать Администрацию США образумиться и все-таки отказаться от столь безответственных попыток перезапустить на новом более высоком технологическом уровне приснопамятную рейгановскую программу «звездных войн», – заключили в МИД.

Китай также выступил против обновленной стратегии США по ПРО, по мнению Пекина, стратегия способна вызвать новую гонку вооружений и подорвать баланс в мире.