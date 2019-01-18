Китай раскритиковал обновленную стратегию США по ПРО

Пекин выступает против обновленной стратегии США по ПРО, она способна вызвать новую гонку вооружений и подорвать баланс в мире, заявили в китайском министерстве иностранных дел.

В китайском внешнеполитическом ведомстве заявили, что американский доклад по развитию ПРО «полон устаревших концепций «холодной войны» и «игры с нулевой суммой». «Документ преувеличивает геополитическое противостояние и соперничество крупных стран, необоснованно заявляет об угрозе со стороны Китая», – передает РИА «Новости» заявление Пекина.

Действия американской стороны Китай назвал неконструктивными. Пекин также предупредил, что они способны навредить региональному миру и безопасности, оказать влияние на процесс международного ядерного разоружения, привести к гонке вооружений, подорвать стратегический баланс и стабильность в мире.

«Китай в связи с этим высказывает крайнее недовольство и решительное возражение», – подчеркнули в ведомстве.

В четверг президент США Дональд Трамп представил обновленную стратегию по развитию ПРО. В документе отмечается, что США необходимо противостоять продвинутым крылатым и гиперзвуковым ракетам России и Китая, которые могут двигаться на больших скоростях по непредсказуемой траектории.