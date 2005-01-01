Госдеп собрался усилить пропаганду на русском языке

Из проекта федерального бюджета США на 2020 финансовый год, направленного Белым домом на рассмотрение Конгресса, следует, что американская администрация намерена наращивать внешнеполитическую пропаганду на русском языке.

Из справочных документов к проекту бюджета, подготовленных Госдепартаментом США, следует, что в 2020 году правительство Соединенных Штатов намерено запустить круглосуточное вещание на фарси, создать «цифровую новостную сеть», ориентированную на Китай и его периферию, а также «удвоить еженедельную аудиторию, потребляющую контент РС/РСЕ («Свобода/Свободная Европа») на русском языке», передает ТАСС.

Кроме того, власти США собираются предпринимать попытки активнее воздействовать на аудиторию в КНДР и «обеспечивать всеобъемлющее освещение» своими теле- и радиостанциями «конфликта в Венесуэле и других важнейших вопросов в регионе», то есть в Западном полушарии.

Одновременно, согласно проекту бюджета, Белый дом в 2020 финансовом году рассчитывает сократить расходы на внешнеполитическую пропаганду. На эти цели у законодателей запрашивается чуть более 628 млн долларов против 661 млн долларов годом ранее.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о сходствах в работе пропагандистских машин США и Третьего рейха.