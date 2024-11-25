Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством сверхдержавы. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах». Ну, ок.3 комментария
Командир ВСУ признал отсутствие мотивации у украинских солдат
Командир НГУ Хоменко заявил об отсутствии мотивации у 90% сослуживцев
Командир взвода Национальной гвардии Украины Вячеслав Хоменко признал, что большинство его сослуживцев не имеют ни боевого опыта, ни желания участвовать в боевых действиях, о чем он рассказал в интервью изданию The Wall Street Journal.
Вячеслав Хоменко, командир взвода 21-й механизированной бригады Национальной гвардии Украины, рассказал газете The Wall Street Journal, что подавляющее большинство его сослуживцев не хотят участвовать в боевых действиях. Как пишет The Wall Street Journal, Хоменко отметил, что около 90% личного состава его взвода не имеют необходимых боевых навыков, и их мотивация к участию в войне крайне низка, передает ТАСС.
«Люди устали», – заявил Хоменко, подчеркнув, что состояние украинских военных вызывает серьезные опасения. В репортаже WSJ также акцентируется внимание на проблемах с моральным духом бойцов, особенно в контексте их операций в Курской области.
По информации издания, проблемы с мотивацией и опытом у украинских военных могут стать серьезным препятствием в противостоянии российским силам. Хоменко выразил надежду, что ситуация изменится, но отметил, что для этого необходимо провести значительные изменения в обучении и поддержке личного состава.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американец Дэниэл Мартиндейл, который помогал Вооруженным силам России, заявил, что боевой дух украинских боевиков значительно снизился. Сообщалось, что пленный украинец призвал к новому Майдану для свержения власти Зеленского. Также начало формироваться антивоенное движение на Украине.