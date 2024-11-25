Командир НГУ Хоменко заявил об отсутствии мотивации у 90% сослуживцев

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вячеслав Хоменко, командир взвода 21-й механизированной бригады Национальной гвардии Украины, рассказал газете The Wall Street Journal, что подавляющее большинство его сослуживцев не хотят участвовать в боевых действиях. Как пишет The Wall Street Journal, Хоменко отметил, что около 90% личного состава его взвода не имеют необходимых боевых навыков, и их мотивация к участию в войне крайне низка, передает ТАСС.

«Люди устали», – заявил Хоменко, подчеркнув, что состояние украинских военных вызывает серьезные опасения. В репортаже WSJ также акцентируется внимание на проблемах с моральным духом бойцов, особенно в контексте их операций в Курской области.

По информации издания, проблемы с мотивацией и опытом у украинских военных могут стать серьезным препятствием в противостоянии российским силам. Хоменко выразил надежду, что ситуация изменится, но отметил, что для этого необходимо провести значительные изменения в обучении и поддержке личного состава.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американец Дэниэл Мартиндейл, который помогал Вооруженным силам России, заявил, что боевой дух украинских боевиков значительно снизился. Сообщалось, что пленный украинец призвал к новому Майдану для свержения власти Зеленского. Также начало формироваться антивоенное движение на Украине.