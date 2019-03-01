Долги украинцев за ЖКХ побили рекорд

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1 марта, пятница  |  Последнее обновление — 15:51  |  vz.ru
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Как Илон Маск дошел до грани банкротства

Илон Маск сможет сделать шоу даже из банкротства TeslaФото: Tesla Motors/ZUMA/Global Look Press
Самый знаменитый проект американского бизнесмена Илона Маска – производителя электромобилей Tesla – дал еще один повод для прогнозов о его скором банкротстве. Очередная критическая отсечка для компании наступает 1 марта, когда Tesla должна будет возместить кредиторам 920 млн долларов. Удастся ли Маску вернуть эти деньги и в чем истинный секрет успеха его автомобильного бизнеса? Подробности...
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Донбасс стал полем битвы российских и западных дронов

Не исключено, что украинцы уже испытали Spectator-М1 на защитниках ДНР и ЛНРФото: ukroboronprom.com.ua
С точки зрения военной теории война в Донбассе поначалу выглядела как архаичный конфликт, в котором столкнулись две силы еще как бы советского образца – ВСУ и ополчение. Но шаг за шагом характер конфликта изменился. Все чаще там применяют современные технологии и методы ведения войны. На днях Киев отчитался об успехе испытаний своего нового боевого БПЛА. Насколько близки к реальности эти бравурные реляции? Подробности...
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Почему растет уровень агрессии среди школьников

В том, что дети становятся «монстрами», виноваты взрослыеФото: «Деревня проклятых», Alphaville Films
Уровень детской и подростковой жестокости кажется зашкаливающим – третьеклассницы дерутся, как в бойцовском клубе, пятиклассника-«террориста» смог остановить лишь самосуд, устроенный родителями жертв. МВД фиксирует взрывной рост тяжких преступлений у «малолеток». Проще всего в очередной раз обвинить во всем дурные примеры из соцсетей, но на самом деле причины куда серьезнее.  Подробности...
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Знаковой фигуре Майдана опротивели чудачества Порошенко

Мустафа Найем старается больше не приближаться к Петру ПорошенкоФото: Sergii Kharchenko/ZUMA/Global Look Press
За месяц до президентских выборов на Украине от главы государства, как от чумы, стремятся дистанцироваться очень знаковые в местной политике люди. Мустафа Найем, один из символов Майдана, и его соратники объявили о выходе из президентской фракции в Верховной раде. Почему это происходит и как это связано с последними истериками Порошенко? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Как не превратить валютный союз в долговой

Антон Любич, экономист
Если Мавроди судили за мошенничество за то, что он продавал свои купоны МММ по большей цене, чем покупал, то уместны ли оправдания южноевропейских правительств, ссылающихся на то, что единая валюта мешала им поступить как Мавроди? Подробности...

Американцам нужны русские для спасения курдов в Сирии

Дарин Халифа, советник по сирийским вопросам Центра гуманитарного диалога (Женева)
Вашингтон намеревается уйти из Сирии, невзирая на возможные фатальные последствия для курдской группировки «Отряды народной самообороны», своего основного союзника в регионе. Подробности...

Правые консерваторы споткнулись о «миграционный вопрос»

Наталья Холмогорова, правозащитник
Изображение приезжих из Средней Азии как «торжествующих захватчиков» явно не сходится с реальностью. Мигрантов все мы видим регулярно. Они не очень похожи на людей, которые только что победили русских и веселятся по этому поводу. Подробности...
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      Река под названием Русская (Russian river) вышла из берегов на севере штата Калифорния из-за проливных дождей. В итоге до небольших городов Гернсвилл и Монте-Рио в округе Сонома к северу от Сан-Франциско можно добраться только на лодках
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      Названы лауреаты кинопремии «Оскар-2019»

      Церемония вручения премий «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе. Леди Гага получила награду в номинации «Лучшая песня к фильму» («Звезда родилась»). На церемонию певица надела самое известное в мире ожерелье с бриллиантом канареечно-желтого цвета, который получил название «Бриллиант Тиффани»
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      День защитника Отечества как свой профессиональный праздник в России отмечают порядка 45 тыс. женщин, которые служат в войсках. На фото – участницы конкурса красоты среди женщин-военнослужащих РВСН «Макияж под камуфляж»
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          Долги украинцев за ЖКХ побили рекорд

          1 марта 2019, 14:35

          Текст: Алексей Дегтярев

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          На Украине долги граждан за услуги ЖКХ побили абсолютный рекорд со времени введения национальной валюты в 1996 году: согласно данным госслужбы статистики, на конец января сумма превысила 62,6 млрд гривен (2,3 млрд долларов).

          Основная часть долгов приходится на снабжение газом, это более 29 млрд гривен, передает ТАСС со ссылкой на данные госслужбы статистики Украины. За отопление и водоснабжение население должно почти 20 млрд гривен.

          Средняя затрата жителей за коммуналку составляет 2,7 тыс. гривен, при этом средняя зарплата по стране в 2018 году составила 8 тыс. 713 гривен.

          Самые большие долги за газ, отопление и горячую воду значатся за Харьковской, Днепропетровской и Одесской областями и в Киеве.

          В декабре 2018 года крупнейший университет Украины «Львовская политехника» был вынужден продлить каникулы за счет летних, поскольку у вуза не было средств на оплату отопления.

          В ноябре того же года во многих украинских городах прошил социальные волнения в связи с отсутствием отопления в домах. Киевляне перекрывали улицы. Без отопления остались и жители Кривого Рога и Херсона.


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