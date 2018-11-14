В остающемся без отопления украинском городе Смела отключили воду

Город Смела Черкасской области Украины, в котором не смогли вовремя включить отопление, отключили еще и от водоснабжения, рассказал мэр Алексей Цыбко.

«Нам еще и отключили водоснабжение, то есть фактически город парализован полностью», – цитирует РИА «Новости» выступление Цыбко в эфире украинского телеканала «Прямой».

По его словам, это произошло по вине Черкасской областной госаадминистрации.

На официальном сайте Смелянского горсовета в среду появилось объявление, что в связи с задолженностью за электроэнергию будут отключены четыре насосных станции.

Цыбко также сообщил, что его не пустили на заседание кабинета министров Украины, на котором планировалось обсудить проблему отопления в городе.

«Меня пригласили на заседание кабинета министров, но когда увидели, что приехала община Смелы, когда услышали мои выступления, уже радикальные, мне аннулировали пропуск и не пустили на заседание правительства. То есть получается, мое дорогое правительство прячется от одного простого местного главы», – сказал он.

Он также рассказал, что в четверг в Смелу приедут замминистра регионального развития Украины Эдуард Кругляк и замглавы правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Перелома для решения проблемы теплоснабжения.

Жители Смелы митингуют у здания кабмина Украины. Они требуют включить отопление в городе и настаивают на встрече с премьером Владимиром Гройсманом.

Ранее Гройсман заявлял, что отопительный сезон в городах страны сорван из-за безответственности местных властей.

В городе Смела объявлен режим чрезвычайного положения из-за проблем с отоплением, местные жители собрались перекрывать дороги.

В двух городах Днепропетровской области 38 школ приостановили работу из-за отсутствия тепла.

Жители Киева перекрыли центр города из-за проблем с отоплением.

Газета ВЗГЛЯД анализировала ситуацию с отоплением на Украине, переросшую в коммунальную катастрофу.