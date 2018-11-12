Власти украинского города пригрозили перекрыть дороги из-за отключения отопления

Оставшиеся без отопления жители города Смела Черкасской области Украины могут перекрыть дороги через центр страны, если не будет решен вопрос теплоснабжения, заявил мэр города Алексей Цыбко.

«Если государство так относится к нам, смелянам, к центру Украины, тогда центру Украины ничего не остается кроме как остановить все транспортные артерии через центр Украины», – заявил Цыбко в эфире украинского ТВ. Его слова передает РИА «Новости».

Мэр добавил, что делал все возможное, чтобы избежать таких последствий, однако «община настроена резко».

Железнодорожная станция Смела находится на линии Помошная – Гребенка. Узловая станция им. Тараса Шевченко связывает город со многими регионами Украины, Белоруссии, Прибалтики и Российской Федерацией. Через город проходят автомобильные дороги Киев – Знаменка и Золотоноша – Умань.

Цыбко рассказал, что замглавы Нафтогаза Сергей Перелома потребовал, чтобы город взял на себя старый долг частной компании – поставщика газа, после чего Смеле обещали восстановить газоснабжение. Мэр подчеркнул, что жители исправно оплачивали счета за газ по платежным квитанциям.

Сам Перелома считает, что в сложившейся ситуации с отоплением виноваты городские власти.

Между тем, согласно прогнозу на портале «Яндекс погода», температура воздуха в Смеле в ночь на вторник опустится до минус 5 градусов, утром синоптики ожидают минус 3 градуса, а днем воздух прогреется до +2 градусов.

Напомним, 1 февраля 2018 город Смела Черкасской области Украины уже оставался без отопления. Тогда 11 школ перешли на дистанционное обучение, в 12 детсадах помещения для сводных групп отапливали электричеством. После отключения тепла в этом городе осквернили памятник майдановцам.

Добавим, что правительство Украины приняло решение о повышении с 1 ноября 2018 года цен на газ для жителей на 23,5% ради соглашения с МВФ о новых траншах.