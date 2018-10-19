МВФ выделит Украине многомиллиардный займ

Правительство Украины и Международный валютный фонд договорились о новом кредитном займе на сумму 3,9 млрд долларов.

Займ предоставят на срок 14 месяцев, рассказали в МВФ.

«Новая программа предполагает доступ к 2,8 млрд SDR (эквивалентно 3,9 млрд долларов США – прим. ВЗГЛЯД), что обеспечит экономическую устойчивость Украине в 2019 году», – сообщили в фонде, передает РИА «Новости».

Ранее премьер Украины Владимир Гройсман заявил о достижении Киевом договоренности с МВФ о новой программе, которая начнет действовать в 2019 году.

Перед этим по требованию МВФ правительство Украины приняло решение о повышении с 1 ноября 2018 года цен на газ для жителей на 23,5%.