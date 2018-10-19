Украина договорилась с МВФ о новой программе сотрудничества

Премьер Украины Владимир Гройсман заявил о достижении Киевом договоренности с МВФ о новой программе; она начнет действовать в 2019 году.

«В результате переговоров мы также договорились о новой программе, которая будет действовать в 2019 году и обеспечит нам поддержку в период особенно пиковых нагрузок по выплате государственных долгов», – передает его слова РИА «Новости».

Гройсман отметил, что переговоры вышли на финальную стадию, и сегодняшнее решение правительства Украины «является критическим предусловием успешного завершения переговоров».

Ранее по требованию МВФ правительство Украины приняло решение о повышении с 1 ноября 2018 года цен на газ для жителей на 23,5%.