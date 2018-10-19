Власти Украины решились на резкое увеличение цены на газ для населения

Кабинет министров Украины с первого ноября 2018 года рассчитывает повысить цены на газ для жителей на 23,5%, об этом заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман.

«Решение принято», – сказал премьер на заседании кабмина, передает РИА «Новости».

Также кабмин решил, что текущая цена на газ будет действовать до первого ноября.

Напомним, в сентябре правительство Украины договорилось с Международным валютным фондом (МВФ) о постепенном поднятии цен на газ.

По данным агентства УНИАН, на цена на газ в сентябре с учетом НДС и сборов, составляла 6958 гривен за 1 тыс. кубометров (почти 17 тыс. рублей).