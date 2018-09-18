Украину вынудили повысить цены на газ для населения

Правительство Украины договорилось с Международным валютным фондом (МВФ) о постепенном повышении цен на газ для населения до уровня импортного паритета к апрелю 2020 года, сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«Принципиальная договоренность относительно постепенного увеличения цены и выведения украинского рынка на так называемый полный импортный паритет до апреля 2020 года – есть», – цитирует УНИАН выступление Коболева на форуме АЕВ.

По его словам, темп роста цены на газ еще обсуждается.

Украина для продолжения сотрудничества с МВФ должна пересмотреть бюджет и обеспечить переход к рыночному механизму формирования цен на газ для населения. В рамках текущей программы сотрудничества с МВФ объемом 17,5 млрд долларов Украина получила 8,7 миллиардов. Программа заканчивается весной 2019 года.

По данным агентства, сейчас цена газа для населения с учетом НДС и сборов, включающих транспортировку, составляет 6958 гривен (около 16,9 тыс. рублей) за 1 тыс. кубометров.



В начале сентября глава украинского правительства Владимир Гройсман называл повышение цен на газ для населения вынужденным шагом, необходимым для обеспечения выплат по внешним долгам.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала Верховную раду отправить в отставку правительство, если оно примет решение о повышении тарифов на газ, выполнив одно из требований МВФ.