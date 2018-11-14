Гройсман нашел виновных в коммунальной катастрофе на Украине

Глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что отопительный сезон в городах страны сорван из-за безответственности местных властей.

«Они (местные власти – прим. ВЗГЛЯД) неспособны на местах выполнить элементарную функцию. Неужели с апреля тяжело подготовить теплосистему? Мне надоела безответственность», – заявил Гройсман на заседании правительства, передает ТАСС.

Премьер-министр пригрозил руководителям городов отстранением от должностей за срыв отопительного сезона. Также он заявил, что в бюджете достаточно средств для начала отопительного сезона.

Вице-премьер Геннадий Зубко добавил, что ситуацией с долгами за тепло должны заниматься правоохранительные органы.

Депутаты Верховной рады, присутствовавшие на заседании, предложили найти и наказать ответственных за нарушения по расчетам за тепло должностных лиц.

Ранее жители Кривого Рога ворвались в котельные и начали «несанкционированный отбор газа» после того, как город остался без отопления. Сообщалось, что без теплоснабжения остались 2011 домов, 78 школ, 75 детских садов, десятки больниц и воинская часть.

В городе Смела Черкасской области был объявлен режим чрезвычайного положения из-за проблем с отоплением, местные жители собрались перекрывать дороги.

В двух городах Днепропетровской области 38 школ приостановили работу из-за отсутствия тепла.

Жители Киева перекрыли центр города из-за проблем с отоплением.

Газета ВЗГЛЯД анализировала ситуацию с отоплением на Украине, переросшую в коммунальную катастрофу.