Киевляне перекрыли центр города из-за отсутствия отопления

Жители Киева перекрыли бульвар Леси Украинки в центре города в отчаянии из-за отсутствия тепла в домах.

Киевляне беспрерывно ходят по пешеходному переходу на бульваре. Они держат плакаты с требованием подключить их дом к отоплению, передает ТАСС.

Протестующие считают, что в отсутствии тепла виноваты жилищно-эксплуатационная контора (ЖЭК) и министерство регионального развития.

Перекрытие бульвара Леси Украинки привело к образованию километровых пробок.

По-прежнему нет отопления в городе Смела Черкасской области и Херсоне.

Городской голова Смелы Алексей Цыбко сообщил, что власти решили спустить воду из системы отопления, чтобы не допустить разрыва труб, – температура воздуха опустилась ниже семи градусов.

«Ситуация в городе критическая, общество на грани социального срыва в связи с ситуацией с теплоснабжением», – сказал он.

Инициативная группа местных жителей направилась Киев с намерением пикетировать НАК «Нафтогаз Украины». По их словам, частное предприятие «Энергоинвест» задолжало «Нафтогазу» почти 100 млн гривен (3,6 млн долларов) за поставки топлива, хотя жители платили за отопление.

Жители Херсона также примут участие в акции у «Нафтогаза». Критическая ситуация на местной ТЭЦ возникла из-за долгов в размере 61 млн гривен (2,2 млн долларов).

Депутат Верховной рады Евгений Мураев сообщил, что проблемы с отоплением возникли также в Шепетовке, Кривом Роге, Сумах, Кропивницком, ряде других городов и поселков.

«Поясняется все предельно просто: власть провалила подготовку к отопительному сезону. В этих городах долги накапливались от года к году, более того, еще в прошлом году проявились откровенно криминальные схемы, когда уплаченные горожанами деньги лихо и беспрепятственно переводились за рубеж», – сказал он.

По мнению Мураева, власть и руководство «Нафтогаза» решили не давать номинацию газа таким населенным пунктам вместо того, чтобы найти преступников и заставить их возместить ущерб.

Он считает, что рост стоимости газа на 23% с 1 ноября и еще на 44% в течение 2019 года сильнее обострит ситуацию, учитывая, что многие семьи и сейчас не могут платить за газ без субсидии.

Напомним, во вторник из-за отсутствия отопления в двух городах Днепропетровской области Украины работу приостановили 38 школ.

В городе Смела Черкасской области объявлен режим чрезвычайного положения из-за проблем с отоплением, местные жители готовятся перекрыть дороги.

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