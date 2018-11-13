Школы еще двух городов на Украине прекратили работу из-за проблем с отоплением

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14 ноября, среда  |  Последнее обновление — 00:35  |  vz.ru
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Зависимость Украины от российского бензина выгодна ей самой

Без России бензин на Украине был бы еще дорожеФото: Стрингер/РИА «Новости»
Пока Россия в ручном режиме останавливала ценовой беспредел на российских АЗС, на Украине заговорили об угрозе топливного коллапса из-за критической зависимости от Москвы. Некоторые винят Россию даже в том, что литр бензина на Украине стоит почти в два раза дороже, чем в РФ. Что на самом деле происходит на топливном рынке соседа и кому украинцы должны предъявлять претензии? Подробности...
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Какой смысл в общении лидеров России и Косово

Хашим Тачи впервые, хоть и кратко, встретился с Владимиром ПутинымФото: twitter.com/HashimThaciRKS
Лидер косовских албанцев Хашим Тачи сообщил о встрече с Владимиром Путиным «на полях» юбилейных торжеств в Париже. Краткая беседа, скорее всего, действительно имела место. Выгода от нее для бывшего полевого командира Змея Тачи понятна. «Коллекционируя рукопожатия» мировых лидеров, он набирает политический вес и решает внутренние проблемы. Но зачем этот разговор нужен Москве? Подробности...
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Зачем России нужен налог на колу

Для бюджета лучше, чтобы граждане не пили, не курили и отдавали предпочтение здоровому питаниюФото: Shannon Stapleton/Reuters
В РФ планируют обложить акцизом колу, пепси и другие лимонады. От заболеваний, вызванных их употреблением, ежегодно умирают сотни тысяч человек по всему миру, утверждают ученые. По сути, Россия идет тем же путем, который уже прошли многие западные страны. Однако «налог на газировку» чреват для нее большими проблемами. Подробности...
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На Украине начинается коммунальная катастрофа

Горящие покрышки перед зданиями украинских горадминистраций – единственное, чем могут обогреться жители этих городовФото: 0564.ua
Стихийные массовые протесты прокатились по нескольким провинциальным городам Украины. Все дело в том, что с наступлением зимы в дома жителей этих городов так и не пришло отопление. Причина не только в воровстве коммунальщиков и безграмотном управлении властей. Для Украины это первый предвестник очень большого кризиса. Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Как наша демократия перевоспитывает отечественную элиту

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Что, раньше чиновники не «ляпали» нечто такое, что вызывало возмущение людей? Или до этого не было понятно, что некоторые «сидельцы» пользуются особыми преференциями? Конечно, и раньше все это было. Но кардинально изменились две вещи. Подробности...
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Коррупция и беззаконие, презрение и грубость – больше не норма

Сергей Худиев, публицист, богослов
Сами по себе надменные чиновники и коррумпированные правоохранители были и раньше, но то, что считалось неизбежным, как климат, стало восприниматься как зло преодолимое и потому нетерпимое. Почему так произошло? Подробности...
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Почему русский либерал стал охранителем

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Двести лет назад родился первый и едва ли не единственный представитель четвертой власти в России. Прочие стремились к ней – он обладал. Но заплатил он за это большую цену, став синонимом едва ли не всего гнусного и темного в России. Подробности...
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      В России отмечается День народного единства

      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
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      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
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        • Да, для всех заключенных

        • Да, но не для осужденных за насильственные преступления

        • Нет, наши тюрьмы и так достаточно комфортны

        • Нет, условия содержания должны стать еще жестче

        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

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          Школы еще двух городов на Украине прекратили работу из-за проблем с отоплением

          13 ноября 2018, 23:25

          Текст: Ольга Никитина

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          Из-за отсутствия отопления в двух городах Днепропетровской области Украины работу приостановили 38 школ.

          Так, в Каменском учеников 19 из 40 школ отправили на каникулы, а в Павлограде без отопления остаются все 19 школ, передает «Интерфакс – Украина».

          Представители местных властей в обоих городах выразили надежду, что проблема с отоплением решится до конца этой недели – начала следующей.

          В Павлограде ученики с первого по восьмой класс обучатся дистанционно, а 9-11-классники получают «индивидуальные консультации», которые длятся не более полутора часов.

          Напомним, жители Кривого Рога ворвались в котельные и начали «несанкционированный отбор газа» после того, как город остался без отопления. В городе Смела Черкасской области объявлен режим чрезвычайного положения из-за проблем с отоплением, местные жители готовятся перекрыть дороги.

          Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что на Украине начинается коммунальная катастрофа.


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