Школы еще двух городов на Украине прекратили работу из-за проблем с отоплением

Из-за отсутствия отопления в двух городах Днепропетровской области Украины работу приостановили 38 школ.

Так, в Каменском учеников 19 из 40 школ отправили на каникулы, а в Павлограде без отопления остаются все 19 школ, передает «Интерфакс – Украина».

Представители местных властей в обоих городах выразили надежду, что проблема с отоплением решится до конца этой недели – начала следующей.

В Павлограде ученики с первого по восьмой класс обучатся дистанционно, а 9-11-классники получают «индивидуальные консультации», которые длятся не более полутора часов.

Напомним, жители Кривого Рога ворвались в котельные и начали «несанкционированный отбор газа» после того, как город остался без отопления. В городе Смела Черкасской области объявлен режим чрезвычайного положения из-за проблем с отоплением, местные жители готовятся перекрыть дороги.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что на Украине начинается коммунальная катастрофа.