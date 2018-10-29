Ляшко потребовал от Порошенко включить украинцам отопление

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко потребовал от президента страны Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана решить проблему с отоплением в стране.

«Включите немедленно людям газ, дайте тепло в квартиры!» – заявил Ляшко в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

Ляшко подчеркнул, что люди не должны быть заложниками из-за непрофессиональных и аморальных действий украинских властей.

Политик добавил, что в случае, если украинцам не включат отопление, президент страны и премьер-министр должны уйти в отставку. «Дайте людям тепло, или уходите!» – потребовал Ляшко.

Напомним, жители Кривого Рога ворвались в котельные и начали «несанкционированный отбор газа» после того, как город остался без отопления. Сообщалось, что теплоснабжения лишились 2011 домов, 78 школ, 75 детских садов, а также 22 больницы и воинская часть.

Кроме того, в городе Смела Черкасской области объявлен режим чрезвычайного положения из-за проблем с отоплением, местные жители готовятся перекрыть дороги.

Кроме того, в городе Шепетовка в Хмельницкой области со вторника может быть прекращено газоснабжение.