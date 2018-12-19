Львовский университет продлил каникулы из-за отсутствия денег на отопление

Крупнейший украинский университет «Львовская политехника» решил продлить зимние каникулы за счет летних, так как у вуза не хватает средств на оплату отопления,

Проректор по научно-педагогической работе вуза Олег Давидчак сообщил, что зимние каникулы у студентов начнутся с 1 января и продлятся до 25 февраля. На это время закроют все 23 корпуса университета, передает Zaxid.net.

«Мы составили такой график, которым запланировали длинные каникулы зимой, зато мы уменьшили летние каникулы», – сказал он.

Проректор отметил, что при планировании каникул учитывались возможности оплаты коммунальных услуг, так как у вуза есть нехватка этих средств.

«И если бы не было такой ситуации, то мы могли бы начать летние каникулы 1 июня, а так начинаем 1 июля», – уточнил он.

Это не первое такое решение вуза: в феврале 2018 года студенты вынуждены были учиться дистанционно из-за проблем с отоплением.

В других львовских вузах сообщили, что пока не планируют продлевать зимние каникулы.

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