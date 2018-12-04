Тимошенко заявила об убивающих украинцев ценах на газ

Депутат Верховной рады Юлия Тимошенко заявила, что необоснованно завышенные тарифы на газ убивают украинцев.

Тимошенко написала в Facebook, что «необоснованно завышенные тарифы убивают украинцев», и потому требует «поставить на голосование проект постановления от шести фракций об отмене повышения цены на газ и мораторий на его дальнейшее подорожание».

Парламентарий добавила, что украинцам приходится платить более чем в два раза больше «справедливой цены»: «Мы посчитали себестоимость добычи одного кубического метра газа – одна гривна. Если посчитать все налоги, прибыль – 3,5 гривны. Людям продают по 8,55 гривны за кубометр».

Напомним, в середине ноября киевляне перекрыли улицы в отчаянии из-за отсутствия тепла в домах. Там же открыли пункты обогрева. Без отопления остались и жители других городов страны, включая Кривой Рог и Херсон.

При этом одной из причин ситуации стала позиция Нафтогаза, отказывающегося подавать газ регионам-должникам, хотя большая часть долгов «висит» не на гражданах, а на компаниях и муниципалитетах.

Сообщалось также, что в городе Смела Черкасской области был объявлен режим чрезвычайного положения из-за проблем с отоплением.

Кроме того, из-за отсутствия отопления в двух городах Днепропетровской области работу приостановили 38 школ.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что на Украине начинается коммунальная катастрофа.