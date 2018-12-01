В Киеве открыли пункты обогрева

Власти украинской столицы открыли пункты обогрева в связи с понижением температуры воздуха.

«Пункты обогрева располагаются в помещениях коммунальных предприятий, больницах и территориальных подразделениях департамента социального социальной политики», – говорится в сообщении администрации Киева.

В сообщении говорится, что в пункт обогрева может обратиться любой, кто нуждается в помощи.

«В пунктах можно выпить горячего чая и получить первую медицинскую помощь», – уточнили в администрации.

Всего в списке 40 пунктов обогрева.

В Киеве в субботу температура воздуха опустилась до минус восьми градусов. Ситуация осложняется проблемами с теплоснабжением в столице.

В середине ноября жители Киева перекрыли улицы в отчаянии из-за отсутствия тепла в домах.

С такой же проблемой столкнулись жители других городов, включая Кривой Рог и Херсон. Одной из причин ситуации стала позиция Нафтогаза, отказывающегося подавать газ регионам-должникам, при том, что большая часть долгов «висит» не на гражданах, а на компаниях и муниципалитетах.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что на Украине начинается коммунальная катастрофа.