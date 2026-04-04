Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?6 комментариев
Филолог Королева объяснила реакцию на использование «Вы» в переписках
Употребление во время переписки в мессенджере местоимения «вы» с прописной буквы является признаком уважительного тона при общении с более старшим или вышестоящим собеседником, однако в неформальном общении оно может вызвать недовольство, рассказала профессор института медиа НИУ ВШЭ, филолог, эксперт по культуре речи Марина Королева.
Королева рассказала, что употребление местоимения «Вы» с заглавной буквы в мессенджерах может вызвать неоднозначную реакцию, сообщает ТАСС. Она пояснила, что такой вариант обращения считается проявлением уважения к собеседнику, особенно если он старше или занимает более высокое положение. Однако в неформальной обстановке соцсетей это может восприниматься негативно.
«Социальные сети – сфера неформального общения, его правила тоже неформальные, они нигде не закреплены. Многие против использования «Вы» с большой буквы в соцсетях, поскольку это якобы нарушает их демократичность. Ведь соцсети в некоторой степени уравнивают нас, все мы там «на одной ступеньке», в этом есть своя прелесть», – отметила Королева.
Эксперт пояснила, что применение «Вы» с прописной буквы уместно, если хочется подчеркнуть особое уважение или если собеседник – начальник либо значительно старше. При этом Королева подчеркнула, что запрета на использование такой формы обращения нет и быть не может.
По словам филолога, сетевой этикет еще только формируется, и существующие словари зачастую не учитывают реалии современного цифрового общения. Вопрос о выборе между «вы» и «Вы» становится все сложнее, границы размываются.
Она также добавила, что в случае общения с незнакомым человеком лучше использовать «Вы» с заглавной буквы, чтобы не показаться невежливым. Такой подход считается более безопасным вариантом делового или официального диалога.
