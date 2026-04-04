Филолог Королева объяснила реакцию на использование «Вы» в переписках

Tекст: Дмитрий Зубарев

Королева рассказала, что употребление местоимения «Вы» с заглавной буквы в мессенджерах может вызвать неоднозначную реакцию, сообщает ТАСС. Она пояснила, что такой вариант обращения считается проявлением уважения к собеседнику, особенно если он старше или занимает более высокое положение. Однако в неформальной обстановке соцсетей это может восприниматься негативно.

«Социальные сети – сфера неформального общения, его правила тоже неформальные, они нигде не закреплены. Многие против использования «Вы» с большой буквы в соцсетях, поскольку это якобы нарушает их демократичность. Ведь соцсети в некоторой степени уравнивают нас, все мы там «на одной ступеньке», в этом есть своя прелесть», – отметила Королева.

Эксперт пояснила, что применение «Вы» с прописной буквы уместно, если хочется подчеркнуть особое уважение или если собеседник – начальник либо значительно старше. При этом Королева подчеркнула, что запрета на использование такой формы обращения нет и быть не может.

По словам филолога, сетевой этикет еще только формируется, и существующие словари зачастую не учитывают реалии современного цифрового общения. Вопрос о выборе между «вы» и «Вы» становится все сложнее, границы размываются.

Она также добавила, что в случае общения с незнакомым человеком лучше использовать «Вы» с заглавной буквы, чтобы не показаться невежливым. Такой подход считается более безопасным вариантом делового или официального диалога.

Как писала газета ВЗГЛЯД, россияне все реже используют отчества в повседневном общении.