Депутат Рады заявила о зачистке Украины западными странами от жителей
Депутат Рады Скороход: Запад убивает жителей Украины под красивыми лозунгами
Страны Запада под предлогом поддержки стремятся «освободить землю» на Украине от ее жителей, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.
Скороход прокомментировала прогноз агентства Bloomberg о затягивании конфликта на Украине и выразила сомнения в искренности поддержки со стороны западных партнеров, передает ТАСС.
По ее словам, Европа выделяет средства Украине на продолжение боевых действий исключительно в кредит, а расплачиваться приходится жизнями украинцев: «Мы заплатим жизнями своих людей, не европейцев». Скороход добавила, что подобная схема выгодна европейцам и невыгодна Украине, «они обеспечат свою безопасность».
Депутат подчеркнула, что в стране наблюдаются серьезные проблемы с демографией и экономикой. «Давайте банально, я считаю, что без людей страны нет, а если она под кого-то очищается, так скажите откровенно, выйдите и скажите: «Мы вас убиваем под красивыми лозунгами, но потому что нам надо освободить землю», – подытожила она.
Скороход также рассказала о действиях сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) в Киеве, которые окружают жилые дома и проводят поквартирные обходы в поисках мужчин для мобилизации. Она отметила, что сталкивалась с такими ситуациями неоднократно, а также наблюдала, как сотрудники ТЦК перекрывали дороги для массовой мобилизации.
По ее словам, из-за мобилизации в селах Украины уже не осталось пригодных к службе мужчин – там остались только «калеки и старики», поэтому акцент мобилизации сместился в города, однако и там многие мужчины непригодны к военной службе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в список экстремистов и террористов в России) заявил, что изменение формата работы военкоматов не приведет к улучшению ситуации с мобилизацией на Украине. Ежегодное сокращение численности населения на Украине оценивается демографом Александром Гладуном примерно в 1,15 млн человек из-за естественной убыли и миграции.