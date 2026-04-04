Депутат Рады Скороход: Запад убивает жителей Украины под красивыми лозунгами

Tекст: Антон Антонов

Скороход прокомментировала прогноз агентства Bloomberg о затягивании конфликта на Украине и выразила сомнения в искренности поддержки со стороны западных партнеров, передает ТАСС.

По ее словам, Европа выделяет средства Украине на продолжение боевых действий исключительно в кредит, а расплачиваться приходится жизнями украинцев: «Мы заплатим жизнями своих людей, не европейцев». Скороход добавила, что подобная схема выгодна европейцам и невыгодна Украине, «они обеспечат свою безопасность».

Депутат подчеркнула, что в стране наблюдаются серьезные проблемы с демографией и экономикой. «Давайте банально, я считаю, что без людей страны нет, а если она под кого-то очищается, так скажите откровенно, выйдите и скажите: «Мы вас убиваем под красивыми лозунгами, но потому что нам надо освободить землю», – подытожила она.

Скороход также рассказала о действиях сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) в Киеве, которые окружают жилые дома и проводят поквартирные обходы в поисках мужчин для мобилизации. Она отметила, что сталкивалась с такими ситуациями неоднократно, а также наблюдала, как сотрудники ТЦК перекрывали дороги для массовой мобилизации.

По ее словам, из-за мобилизации в селах Украины уже не осталось пригодных к службе мужчин – там остались только «калеки и старики», поэтому акцент мобилизации сместился в города, однако и там многие мужчины непригодны к военной службе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в список экстремистов и террористов в России) заявил, что изменение формата работы военкоматов не приведет к улучшению ситуации с мобилизацией на Украине. Ежегодное сокращение численности населения на Украине оценивается демографом Александром Гладуном примерно в 1,15 млн человек из-за естественной убыли и миграции.