МИД России указал на провал плана США по прорыву границы Венесуэлы

План Вашингтона по прорыву венесуэльской границы под предлогом доставки гуманитарной помощи с треском провалился, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Захарова заявила, что «предпринятая 23 февраля с подачи США (...) попытка прорвать границу под предлогом провоза так называемой гуманитарной помощи была обречена на провал с самого начала»; в итоге план «с треском провалился», передает РИА «Новости».

Официальный представитель МИД добавила, что Москва не питает иллюзий относительно возможности США «внять голосу разума и проявить конструктивный подход в контексте ситуации в Венесуэле».

Она подчеркнула также, что Россия выступает против какого-либо вмешательства в дела Венесуэлы; это государство «является одним из важнейших партнеров России в Латинской Америке и на мировой арене», и «Москва и Каракас совместно выступают против попыток силового диктата, за формирование нового созидательного миропорядка, базирующегося на принципах многосторонности, верховенства международного права и недопустимости одностороннего использования рестрикционных механизмов».

«Очевидно, что шаги по выправлению ситуации должны предприниматься венесуэльцами самостоятельно без указаний, давления и ультиматумов извне», – сказала Захарова.

По ее словам, «Россия готова была бы подключиться к возможным усилиям международных и региональных посредников по налаживанию инклюзивного внутривенесуэльского диалога при условии согласия на это основных политических сил страны».

Представитель МИД назвала ситуаицю в Венесуэле тревожной и указала, что «линия на «снос» неугодных правительств сохраняется в США в качестве одной из приоритетных применительно к Латинской Америке и другим регионам».

Захарова подчеркнула, что «достичь мира в Венесуэле можно исключительно путем внутринационального всестороннего уважительного диалога».

Напомним, на минувшей неделе венесуэльская оппозиция обвинила подконтрольных властям силовиков в сожжении «гуманитарной помощи» на границе с Колумбией. После Белый дом обвинил президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро в уничтожении грузовиков с «гуманитарной помощью».

Оппозиционные СМИ сообщали, что венесуэльская сторона якобы обстреляла грузовики с предполагаемой «гуманитарной помощью» зарядами со слезоточивым газом. После этого появились сообщения о прорыве кордона на границе Венесуэлы и Колумбии.

Отметим, МИД России предупреждал о спланированной провокации во время ввоза в Венесуэлу грузов, определяемых как «гуманитарная помощь» венесуэльскому народу.

Немецкие СМИ объявили о провале восстания самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо. До этого постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что Гуайдо является «самозванцем с улицы», который провозгласил себя президентом. Он также подчеркивал, что США и Британия ограбили Венесуэлу на 30 млрд долларов.