Белый дом обвинил Мадуро в уничтожении грузовиков с «гуманитарной помощью»

Глава пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки обвинил президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро в намеренном уничтожении «гуманитарной помощи», предназначенной для народа Венесуэлы.

По словам представителя Белого дома, «Мадуро и его головорезы решили сжечь и уничтожить жизненно важную гуманитарную помощь, предназначенную для народа Венесуэлы, вместо того, чтобы позволить [лидеру венесуэльской оппозиции Хуану] Гуайдо и его команде доставить ее из Колумбии», передает ТАСС.

«И снова Мадуро доказал свою нелегитимность и бесчеловечность», – написал Марки, прикрепив к сообщению фотографию с горящим грузом.

Напомним, в субботу венесуэльская оппозиция обвинила подконтрольных властям силовиков в сожжении «гуманитарной помощи» на границе с Колумбией.

По версии оппозиционных СМИ, венесуэльская сторона якобы обстреляла грузовики с предполагаемой «гуманитарной помощью», прибывшие на границу с Колумбией в районе города Кукута, зарядами со слезоточивым газом. После этого появились сообщения о прорыве кордона на границе Венесуэлы и Колумбии.

Отметим, МИД России предупреждал о спланированной провокации во время ввоза в Венесуэлу грузов, определяемых как «гуманитарная помощь» венесуэльскому народу.