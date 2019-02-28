Немецкие СМИ объявили о провале восстания Гуайдо

Обращение самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо к международному сообществу с просьбой о помощи свидетельствует о его беспомощности, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

Автор статьи подчеркивает, что о беспомощности венесуэльского оппозиционного блока свидетельствует призыв Гуайдо о том, что следует «иметь в виду все методы ради освобождения родины», передает РИА «Новости».

Эта слабость Гуайдо может быть использована легитимным президентом Венесуэлы Николасом Мадуро как доказательство того, что его противник хочет бросить страну вместе с ее богатыми ресурсами «на алтарь североамериканского империализма», указывает Frankfurter Allgemeine.

Месяц назад Гуайдо устраивал демонстрации, давал интервью, проводил кампанию международной помощи, собирался дать концерт для воодушевления своих сторонников, однако его намерения провалились, констатирует издание. Только немногие военнослужащие в Венесуэле перешли на сторону самопровозглашенного президента Боливарианской Республики. Подавляющая часть так называемых гуманитарных грузов так и не попала на территорию страны, а Мадуро продолжает контролировать армию, обращает внимание немецкая газета.

Венесуэльская оппозиция, однако, не сдается, и это выражается в серьезной поддержке со стороны США, добавляет Frankfurter Allgemeine.

«Неясно даже то, сумеет ли Гуайдо теперь вернуться в Каракас после выступления в Колумбии», – пишет в заключение газета.

Постпред России при ООН Василий Небензя ранее заявлял, что Гуайдо является «самозванцем с улицы», который провозгласил себя президентом. Кроме того, Небензя подчеркивал, что США и Британия ограбили Венесуэлу на 30 млрд долларов.