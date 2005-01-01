Небензя назвал Гуайдо самозванцем с улицы

Взгляд
27 февраля, среда  |  Последнее обновление — 08:55  |  vz.ru
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Что скрывается за громкими отставками в Газпроме

Миллер может укрепить свои позиции в Газпроме еще сильнейФото: Сергей Портер/«Ведомости»/ТАСС
Глава Газпрома Алексей Миллер прощается сразу с двумя своими заместителями, с которыми проработал бок о бок более 10 лет. Александр Медведев отвечал за экспорт, а Валерий Голубев – за внутренний рынок. При этом никаких нареканий со стороны компании в их адрес не прозвучало. С чем же связано увольнение столь важных топ-менеджеров в крупнейшей газовой компании России? Подробности...
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В российских элитах окопалась иностранная агентура

Американских шпионов в России больше, чем нам кажетсяФото: FBI Photos/wikipedia.org
Деятельность иностранных шпионов в России за последние годы активизировалась, заявил Дмитрий Песков. Что имел в виду пресс-секретарь президента РФ, действительно ли иностранная разведка вольготно чувствует себя в России, имеется ли у нее агентура в российских элитах – и что было бы нелишним предпринять в связи с этим? Подробности...
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Что ответить на претензии Нурмагомедова к «порноспектаклю» в Махачкале

Знаменитый боец единоборств не стал сдерживать своих эмоций по поводу театральной постановкиФото: John Locher/AP/TASS
Знаменитый боец единоборств Хабиб Нурмагомедов счел нужным высказаться о театральном искусстве. По его мнению, идущий в Махачкале спектакль «Охота на мужчин» является «порнухой» и «оскорблением», за которое организаторы должны «понести наказание по закону». Что ж, в законе действительно есть четкие указания относительно того, как сам Нурмагомедов должен реагировать на этот спектакль. Подробности...
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Повторит ли «перестройка» на Кубе крах «перестройки» в СССР

Куба останется «социалистической страной равных граждан», благосостояние которых – кубинский путь к коммунизмуФото: David Mercado/Reuters
Кубинцы проголосовали за новый вариант конституции, и теперь в стране появятся пост президента, частный бизнес и иностранные деньги. Недавно казалось, что список нововведений пополнят даже такие веянья как гей-браки, а идея строительства коммунизма окончательно уйдет в небытие. Вышло немного иначе, но от Кубы Фиделя Кастро остается всё меньше. Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Почему Россия без Украины может «сойти с рельсов»

Глеб Простаков, журналист
Доказывать российскому читателю, что большинство украинцев – вменяемые люди, которые оказались заложниками агрессивного меньшинства, реальных жестоких репрессий, а также ковровой пропаганды – дело неблагодарное. Подробности...
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Впервые в истории США президентом может стать социалист

Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений
Образцом реального социализма средний американец считает не СССР, Кубу или Северную Корею, а соседнюю Канаду с её бесплатной медициной, развитым общественным транспортом и доступным высшим образованием. Подробности...
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Сказать «нет» антисемейной идеологии

Сергей Худиев, публицист, богослов
Отрывать детей от матери и отца – значит резать по живому. Когда режут, чтобы спасти жизнь, – это одно. Когда режут потому, что сочли семью странной, – совсем другое. Быть странным – это не преступление. Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев
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    Политические аксиомы Путина

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    Послание Путина Федеральному собранию

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    Кто заплатит за российский лимузин Aurus

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      Названы лауреаты кинопремии «Оскар-2019»

      Церемония вручения премий «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе. Леди Гага получила награду в номинации «Лучшая песня к фильму» («Звезда родилась»). На церемонию певица надела самое известное в мире ожерелье с бриллиантом канареечно-желтого цвета, который получил название «Бриллиант Тиффани»
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      Женщины по праву отмечают День защитника Отечества

      День защитника Отечества как свой профессиональный праздник в России отмечают порядка 45 тыс. женщин, которые служат в войсках. На фото – участницы конкурса красоты среди женщин-военнослужащих РВСН «Макияж под камуфляж»
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      Российские VIP-лимузины «Кортеж» теперь будут собирать и в Эмиратах

      Российские авто премиум-класса «Кортеж» будут собирать в Эмиратах под брендом Aurus. Соглашение Минпромторга с партнерами из ОАЭ подписано 18 февраля, в день мировой премьеры этого VIP-лимузина на международной оборонной выставке IDEX в Абу-Даби
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        • Да

        • Нет

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        Умер автор термина «глобальное потепление» Уоллес Брокер. А вы верите в глобальное потепление?
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          Небензя назвал Гуайдо самозванцем с улицы

             27 февраля 2019, 07:23
          Фото: Rayner Pena/dpa/Global Look Press
          Текст: Антон Антонов

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          Комментируя претензии Хуана Гуайдо на пост президента Венесуэлы, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что «самозванец на улице сам себя провозгласил президентом».

          По словам представителя России, едва «в независимой латиноамериканской стране нашелся вдруг самозванец, который на улице сам себя провозгласил президентом», как США немедленно признали его, передает ТАСС.

          Рассуждения о «законности власти Гуайдо» Небензя считает «лицемерными и юридически ничтожными».

          «Да просто смешно», – заявил постпред России, назвав попытки оправдать действия Гуайдо «надругательством над законом и конституционным правом».

          Напомним, Небензя обвинил США и Британию в ограблении Венесуэлы на 30 млрд долларов. Он заявил, что Россия «не терпит, когда грубо, нагло нарушают принципы международного права».


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