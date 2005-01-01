Небензя назвал Гуайдо самозванцем с улицы

Комментируя претензии Хуана Гуайдо на пост президента Венесуэлы, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что «самозванец на улице сам себя провозгласил президентом».

По словам представителя России, едва «в независимой латиноамериканской стране нашелся вдруг самозванец, который на улице сам себя провозгласил президентом», как США немедленно признали его, передает ТАСС.

Рассуждения о «законности власти Гуайдо» Небензя считает «лицемерными и юридически ничтожными».

«Да просто смешно», – заявил постпред России, назвав попытки оправдать действия Гуайдо «надругательством над законом и конституционным правом».