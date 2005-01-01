США заняли сторону в конфликте Индии и Пакистана

Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом заявил, что Вашингтон поддерживает решение Нью-Дели нанести удар по тренировочному лагерю боевиков на территории Пакистана, сообщило Asian News International agency.

По данным источников ANI, разговор состоялся в среду вечером, передает ТАСС.

Напомним, во вторник индийские ВВС нанесли удар по тренировочному лагерю боевиков в Пакистане. После этого пакистанские военные сбили два самолета ВВС Индии (один упал в контролируемой Индией части спорного Кашмира, другой – на территории под контролем Пакистана).

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что конфликт между двумя ядерными державами Южной Азии грозит перейти в масштабное столкновение.

Эксперт клуба «Валдай», доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский рассказал газете ВЗГЛЯД о том, кто заинтересован в индо-пакистанском конфликте.