Индия боится военно-воздушной победы над Пакистаном

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27 февраля, среда  |  Последнее обновление — 21:06  |  vz.ru
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Крым запланировал новый туристический рекорд

Крым постепенно превращается во вполне престижное для российского туриста место под солнцемФото: Станислав Красильников/ТАСС
Крым провел свой самый успешный курортный сезон, причем за все постсоветские годы. Число туристов приблизилось к 7 млн человек. Они принесли в бюджет более 3,2 млрд рублей в виде налоговых отчислений. Во всех успехах «винят» Крымский мост. Что же будет дальше? Удастся ли крымчанам взять новые вершины или хотя бы удержаться на текущей высоте? Подробности...
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Россия собрала «административный кулак» для решения проблем Севера

Опять, как и 80 лет назад, во времена папанинцев, наша страна пытается победить АрктикуФото: Н. М. Аввакумов
Владимир Путин создал «министерство Арктики». По его решению, развитие этого региона стало задачей Минвостокразвития. Специалисты полагают: это не просто бюрократический ход, а старт практического освоения арктических территорий и акваторий. В частности, современные управленцы призваны осуществить то, что на протяжении 80 лет было мечтой героев-полярников: проложить Северный морской путь. Подробности...
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Что ответить на претензии Нурмагомедова к «порноспектаклю» в Махачкале

Знаменитый боец единоборств не стал сдерживать своих эмоций по поводу театральной постановкиФото: John Locher/AP/TASS
Знаменитый боец единоборств Хабиб Нурмагомедов счел нужным высказаться о театральном искусстве. По его мнению, идущий в Махачкале спектакль «Охота на мужчин» является «порнухой» и «оскорблением», за которое организаторы должны «понести наказание по закону». Что ж, в законе действительно есть четкие указания относительно того, как сам Нурмагомедов должен реагировать на этот спектакль. Подробности...
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Индия и Пакистан угрожают «взорвать» Азию

Индии и Пакистану ради мира в регионе следует проявить по-истине верблюжье спокойствеФото: Partha Sarkar/Zuma/ТАСС
Индия и Пакистан оказались как никогда близки к очередной, четвертой за 70 лет, войне. Обмениваясь авиаударами, стороны начали нести потери на земле и в воздухе, из-за чего уже пострадало международное пассажирское авиасообщение. Какими военными потенциалами обладают Дели и Исламабад и как дальше будет развиваться военный конфликт двух ядерных держав? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Пять лет Майдана – современное искусство погрома

Андрей Манчук, политолог
Украинские националисты разгромили выставку китчевых портретов Тараса Шевченко. Погром поддержал дьякон Владимирского собора Ярослав Ясенец. Он назвал картины «дегенеративным искусством», прямо процитировав Адольфа Гитлера. Подробности...
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Не забудьте навсегда выключить телевизор

Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Из новостей вырисовывалась апокалиптическая картина войны всех против всех и единого порыва ненависти всего мира к русским. Отовсюду звучали тревожные сообщения: русских не заселили в отель в Чехии, оскорбили в Германии, задержали в США. Подробности...
Обсуждение: 39 комментариев

Важная штука – готовность подчиниться воле большинства

Алексей Фельдгендлер, программист, предприниматель (Осло)
Что меня восхищает в норвежской культуре, так это умение организовываться. Причем, в отличие от успехов в лыжном спорте и добыче шельфовой нефти, об этом поводе для гордости сами норвежцы, похоже, не знают. Подробности...
Обсуждение: 41 комментарий
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          Индия боится военно-воздушной победы над Пакистаном

          Пакистан захватил в плен индийского военного летчика   27 февраля 2019, 20:00
          Фото: кадр из видео
          Текст: Михаил Большаков

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          Впервые за долгие годы в мире произошло прямое столкновение ВВС двух соперничающих стран – Индии и Пакистана. Стороны понесли первые потери, а индийский летчик попал в плен. Какими боевыми самолетами и в каком количестве обладают обе страны, у какой из них больше шансов на победу и почему ни Индия, ни Пакистан не заинтересованы в большой войне?

          Политические предпосылки

          Противостояние, которое длится с перерывами с 1947 года, стартовало практически с момента объявления независимости Индией и Пакистаном. Камень преткновения в пограничном споре – индийский штат Джамму и Кашмир, который Пакистан считает своей территорией.

          Пакистан и Индия имели уже пять конфликтов, связанных с Джамму и Кашмиром: три официальных индо-пакистанских войны (в 1947–1948 годах, в 1965-м и в 1971 году) и два позднейших «непризнанных» – так называемую Каргильскую войну (1999) и противостояние 2000–2001 годов. Два последних столкновения наглядно показали всю осторожность в эскалации военных действий, которая стала присуща обеим странам после создания ядерного оружия в 1998 году. В частности, несмотря на то, что в конфликте вокруг пограничного города Каргил в 1999 году погибло около 700 пакистанских и не менее 500 индийских военнослужащих, в Индии это было названо «столкновением с пакистанскими боевиками», а Пакистан и вовсе отрицал свое участие в этой войне.

          Противостояние осложняется еще и тем, что Индия и Пакистан находятся в разных «весах». ВВП Индии составляет уже около 10 трлн долларов США по паритету покупательной способности (ППС), выйдя на третье место в мире, а население превысило 1,34 млрд. жителей. На этом фоне Пакистан, будучи немалой страной с населением чуть меньше 200 млн жителей и обладая ВВП около 1 трлн долларов США по ППС, выглядит скромно.

          Впрочем, в отличие от Индии, Пакистан не чурается быть «младшим партнером» во внешнеполитических союзах. Это обеспечило ему стабильные союзнические отношения сразу с двумя великими державами – США и Китаем. Соединенные Штаты рассматривают Пакистан, как естественный противовес Ирану и монархиям Персидского залива, учитывая его влияние на ключевой регион Афганистан – Средняя Азия. Для Китая же Пакистан – удобный выход в район Персидского залива и мощный противовес для Индии.

          Пакистанское устаревшее

          Такой сложный внешнеполитический мезальянс обусловил и весьма пестрый состав пакистанских ВВС: в нем причудливым образом сочетаются китайские и американские самолеты, к тому же перемешанные по классам и годам выпуска.

          С 1988 года в Пакистан из Китая было поставлено около 125 истребителей Chengdu F-7P и Chengdu F-7PG, а также три десятка учебных модификаций этого китайского клона советского истребителя МиГ-21. С 2009 года Китай поставляет в Пакистан новый истребитель Chengdu JF-17, который также представляет собой «творческое развитие» советского МиГ-21, однако уже с учетом ряда инноваций. Производство Chengdu JF-17 уже освоено в самом Пакистане, а пакистанские конструкторы принимали участие в разработке истребителя и, по словам самих создателей Chengdu JF-17, он «на 58% пакистанский и лишь на 42% – китайско-советский». К настоящему моменту у Пакистана уже имеется около 100 JF-17. Впрочем, даже масса новых систем всё равно делает JF-17 лишь поколением «3+», но никак не выше.

          «Американское крыло» пакистанских ВВС представлено сразу четырьмя модификациями истребителя F-16. Первые поставки F-16 (модификация Block 15, модели А и B) произошла еще в начале 1980-х годов на фоне противостояния с СССР в Афганистане. Вторую партию F-16 этой старой модификации Пакистан приобрел уже на вторичном рынке: в феврале 2014 года у Иордании приобретено 12 истребителей F-16A Block 15 и один F-16B Block 15. В итоге на сегодняшний день эти «старички» еще в строю – в ВВС Пакистана летают 24 боевых и 21 учебный F-16 модификации Block 15. Кроме того, в 2010–2012 годах США поставили в Пакистан 18 новых F-16 модификации Block 52 – в эту поставку вошли 12 боевых и шесть учебных машин.

          Таким образом, в настоящий момент у Пакистана есть лишь около двух десятков современных истребителей, к которым можно отнести F-16 Block 52. Вся остальная истребительная авиация относится либо к начальным разработкам четвертого поколения истребителей (F-16 Block 15), либо же вовсе – к поколению «З+», как Chengdu JF-17.

          Кроме того, в ВВС Пакистана нет самолетов ДРЛО, фронтовых бомбардировщиков или истребителей-бомбардировщиков, штурмовиков и современных БПЛА. Таким образом, длительное и масштабное столкновение с индийскими ВВС пакистанские просто не выдержат.

          Индийская смесь

          Основу индийской истребительной авиации составляют российские многоцелевые истребители Су-30МКИ, относящиеся к поколению «4+». Всего Индией в России, начиная с 2002 года, заказано 272 машины. Кроме того, часть сборки Су-30МКИ была локализована: Россия продала Индии 230 комплектов Су-30МКИ для лицензионной сборки.

          Впрочем, этот современный истребитель отнюдь не единственный в арсенале индийских ВВС. Индия эксплуатирует около 60 многоцелевых истребителей четвертого поколения МиГ-29/29УБ, которые были поставлены ей еще в 1980-х годах и по своим боевым качествам сравнимы с пакистанскими F-16 Block 15. Также к четвертому поколению относятся французские Mirage 2000H/ТН, которых в индийских ВВС находится еще 50 штук.

          Еще один представитель четвертого поколения – это HAL Tejas (санскр. «Бриллиант»), многоцелевой истребитель собственной индийской разработки и постройки. Процесс создания «Бриллианта» был непрост: программа была начата еще в далеком 1983 году. В итоге первый прототип совершил полет только в начале 2001 года, а в марте 2012-го был подписан первый контракт на поставку ВВС Индии 40 серийных машин HAL Tejas. Всего планируется поставка около 300 машин.

          HAL Tejas планируют в качестве полной замены старых советских МиГ-21 и фронтовых бомбардировщиков МиГ-27. Оригинальные планы предусматривали списание всех МиГ-21 и МиГ-27 еще в 2015 году, однако так быстро произвести их замену на индийский «Бриллиант» не удалось: по состоянию на конец 2018 года в ВВС Индии еще числилось около 120 МиГ-21. Кроме того, остались в строю и МиГ-27, которые вместе с индийской модификацией франко-британского истребителя-бомбардировщика Sepecat Jaguar составляют и сегодня костяк бомбардировочной авиации Индии, насчитывающий около 150 машин.

          Ну и наконец, надо сказать, что индийские ВВС имеют гораздо более сбалансированную структуру, нежели ВВС Пакистана. Так, в них есть не менее восьми самолетов ДРЛО (три А-50ЭИ и пять DRDO AEW&CS), шесть самолетов радиоэлектронной разведки и РЭБ, около 150 транспортных самолетов различных модификаций, более 400 транспортных и боевых вертолетов.

          В отличие от пакистанских ВВС, которые ориентированы на скоротечный боевой конфликт с немедленным завоеванием превосходства в воздухе, индийские ВВС – это авиация «большой войны».

          Она должна обеспечивать поддержку своих сухопутных сил и военно-морского флота, вести стратегическую разведку и подавление укрепленных районов противника, осуществлять десантные операции. Это и неудивительно – основным геополитическим противником Индии в регионе является Китай, чьи возможности в военном деле и в экономике сравнимы и даже превосходят таковые у Индии. Пакистан же всегда рассматривался ею как «заведомо проигравший»: для него возможности индийских ВВС явно избыточны.

          Сценарий «странного» конфликта

          Что произошло во вторник?

          Индия признала потерю истребителя МиГ-21 в воздушном бою с пакистанской авиацией в районе Кашмира. Согласно этому же заявлению, есть потери и у пакистанской стороны: Нью-Дели утверждает, что у противника потерян один истребитель F-16, и обвиняет Пакистан в нарушении воздушного пространства Индии. Карачи, в свою очередь, утверждает, что сбил два индийских истребителя и взял в плен пилотов, перекладывая ответственность за эскалацию конфликта на индийскую сторону.

          Конечно, боевое столкновение индийского МиГ-21 и пакистанского F-16, повлекшее за собой весьма вероятное уничтожение обеих машин – редкое явление. Впрочем, именно с Пакистаном до недавних печальных событий в Сирии были связаны почти все случаи прямого столкновения F-16 c самолетами советского и российского производства.

          29 апреля 1987 года пакистанские F-16A впервые встретились в бою с советскими истребителями, сверхзвуковыми МиГ-23МЛД. Это привело к потере одного F-16. В российских источниках иногда встречается утверждение, что F-16 был сбит ракетой, выпущенной советским истребителем на встречном курсе. Однако это утверждение неверно: в воздушном бою 1987 года советские МиГ-23 несли лишь авиабомбы и не были вооружены ракетами, и ни один советский летчик из участвовавших в том воздушном бою не заявлял о попадании в пакистанский самолет. Впоследствии было установлено, что F-16A был сбит ПВО Афганистана.

          4 августа 1988 года счет сравнялся: пакистанскому F-16A удалось сбить единственный советский самолет. Это был штурмовик Су-25, пилотировавшийся в небе Афганистана будущим вице-президентом Российской Федерации Александром Руцким.

          Ну и наконец, в ноябре 1988 года, уже практически перед самым выводом советских войск из Афганистана, пакистанские F-16A одержали свою последнюю воздушную победу: двумя ракетами, запущенными с пакистанского F-16, был сбит афганский истребитель-бомбардировщик Су-22.

          Впоследствии (уже в 1990-е и 2000-е годы) несколько раз пакистанские F-16 сталкивались с индийскими истребителями МиГ-29 и Mirage 2000, однако ни одно из этих столкновений не доходило до открытия огня друг по другу.

          Вторничный двойной инцидент также не до конца ясен: якобы сбитый Индией F-16 упал на территории Пакистана, а его пилот катапультировался. Исламабад информацию о своем сбитом истребителе пока не подтвердил, а по сообщениям пакистанских военных, в этот день Исламская республика вообще не поднимала в воздух свои F-16. Впрочем, сбитый МиГ-21 все-таки стал чьей-то жертвой – но, как уже стало понятно после 1998 года, ни одна из сторон индо-пакистанского конфликта не стремится к быстрой военной эскалации, прекрасно понимая, что такой конфликт очень быстро превратится в ядерную войну между двумя странами.

          Да, индийские ВВС могут добиться превосходства в воздухе над авиацией Пакистана. Но что делать в той ситуации, если загнанный в угол враг решит пойти на крайние меры?


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