Индия подтвердила потерю МиГ-21 в бою с пакистанской авиацией

Министерство иностранных дел Индии подтвердило, что ВВС страны потеряли истребитель МиГ-21 в бою с пакистанской авиацией, но сбили один из самолетов ВВС Пакистана.

«Пакистанская авиация была своевременно обнаружена и индийские ВВС дали мгновенный ответ. В этом воздушном инциденте один истребитель ВВС Пакистана был сбит самолетом МиГ-21 индийских военно-воздушных сил», – сказал официальный представитель индийского МИД Равиш Кумар, передает РИА «Новости».

В то же время он заявил, что один индийский МиГ-21 был сбит пакистанскими ВВС. Пилот числится пропавшим без вести.

Отношения Индии и Пакистана обострились после того, как во вторник индийские ВВС нанесли удар по тренировочному лагерю исламистской группировки «Джаиш-е-Мухаммад», которая взяла на себя ответственность за нападение на индийский военный конвой в округе Пульвама штата Джамму и Кашмир 14 февраля. В среду Пакистан сбил два самолета ВВС Индии и арестовал одного из пилотов.

Военный эксперт по просьбе газеты ВЗГЛЯД сравнил ВВС Индии и Пакистана.