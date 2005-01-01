Эксперт рассказал о том, кто заинтересован в индо-пакистанском конфликте

«Можно сказать, что Китай прикрывает Пакистан, с другой стороны – США пытаются втянуть Индию в свои геополитические проекты», – сказал газете ВЗГЛЯД доцент Института стран Азии и Африки МГУ, эксперт клуба «Валдай» Борис Волхонский. Но, подчеркивает эксперт, подоплека разгорающегося индо-пакистанского конфликта сложнее, чем «линейное противостояние» сверхдержав.

«Если вспомнить об эпохе холодной войны, то тогда Соединенные Штаты были союзниками Пакистана во время присутствия советских войск в Афганистане, – напомнил доцент Института стран Азии и Африки МГУ, эксперт клуба «Валдай» Борис Волхонский. – Тогда же начало выстраиваться партнерство Пакистана с Китаем, и сегодня Пакистан – вернейший союзник Китая в этом регионе. Если взять китайско-пакистанский экономический коридор, то он проходит как раз через спорную территорию Кашмира, контролируемую Пакистаном».

Ни КНР, ни Пакистан не согласятся уступить ни пяди земли здесь – коридор жизненно важен для Китая, а для Пакистана китайский интерес гарантирует большой приток инвестиций, отметил эксперт. «Так что можно сказать, что Китай прикрывает Пакистан».

Что же касается мнений, согласно которым Индию «геополитически прикрывают» Соединенные Штаты, то это выглядит упрощением, отмечает эксперт.

«Во-первых, Индия слишком независимая страна в своей внешней политике.

США, конечно, очень хотят включить Индию в свои форматы для противовеса Китаю в Азии.

Например, в формат «четырехугольника» США – Индия – Япония –Австралия. Но при этом Индия входит в такие международные объединения вместе с Китаем, как, например, ШОС и группа БРИКС», – напомнил Волхонский. Показательно, отметил эксперт, что как раз в среду в Китае состоялась дискуссия в формате РИК (Россия – Индия – КНР) – встречались главы МИД трех держав: Сергей Лавров, Сушма Сварадж и Ван И. «На этой встрече было высказано – правда, аккуратное – пожелание обеим сторонам противостояния: проявить сдержанность и уйти от эскалации конфликта», – отметил Волхонский.

«Не думаю, что имеет место линейное противостояние, оно более сложное и многоплановое. При всем том, что у Индии много проблем в отношениях с Китаем – и территориальных, и геополитических, и при том, что эти государства ведут борьбу за лидерство, Индия ведет плодотворное торгово-экономическое сотрудничество с Китаем», – отмечает эксперт. Он напомнил, что КНР традиционно входит в число ведущих торговых партнеров Индии.

Корни лежат в политике «разделяй и властвуй», которую проводила Великобритания во время предоставления независимости бывшей Британской Индии, разделенной на Республику Индия и Пакистан. Многие границы были проведены искусственно, в том числе Кашмир был оставлен «яблоком раздора». Есть, конечно, определенная заинтересованность США в том, чтобы торпедировать китайско-американский экономический коридор, который, как я уже говорил, проходит по этой территории.

Но в действие вступают и негосударственные факторы, такие как террористическая организация «Джаиш-е-Мухаммад» («Армия Мухаммеда»), которая и в самом Пакистане считается террористической. «Индийцы наносили удар по территории Пакистана, но по лагерю «Джаиш-е-Мухаммад». Так что ситуация – неодноплановая», – резюмировал Волхонский.

Напомним, что конфликт между двумя ядерными державами Южной Азии грозит перейти в масштабное столкновение. В среду пакистанские военные сбили два самолета ВВС Индии (один упал в контролируемой Индией части спорного Кашмира, другой – на территории под контролем Пакистана).