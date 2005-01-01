Конгресс США собрался ввести санкции против причастных к убийству Немцова

Конгрессмен-демократ Элиот Энгел и сенатор-республиканец Марко Рубио внесли в Палату представителей и Сенат США резолюцию с призывом к администрации Дональда Трампа выяснить обстоятельства убийства российского политика Бориса Немцова и ввести санкции против причастных к этому преступлению.

В тексте законопроекта конгрессмены призывают администрацию Трампа «во время любых контактов с правительством России поднимать вопрос убийства Немцова и подчеркивать необходимость привлечения заказчиков и исполнителей к ответственности», передает ТАСС.

Помимо этого, американские законодатели призывают власти России «провести независимое международное расследование убийства Бориса Немцова при содействии ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)», а «госсекретаря и министра финансов [США] использовать свои полномочия в рамках Акта Магнитского и Глобального акта Магнитского для введения санкций против лиц, которые будут определены как причастные к убийству».

Также законодатели предлагают поручить госсекретарю США и директору Национальной разведки Соединенных Штатов подготовить доклад, который бы содержал подробные обстоятельства убийства политика.

При этом резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса, не имеют юридической силы, а Белый дом в праве игнорировать такого рода инициативы.

В начале февраля замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов сообщил, что в установлении личностей заказчика и организатора убийства Немцова появились «определенные подвижки».

Напомним, Бориса Немцова убили 27 февраля 2015 года в центре Москвы четырьмя выстрелами в спину. Он был похоронен на Троекуровском кладбище.