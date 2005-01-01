Россия прокомментировала обострение отношений между Индией и Пакистаном

Москва серьезно озабочена обострением отношений между Индией и Пакистаном и надеется на скорейшую деэскалацию ситуации, заявил директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

«Мы серьезно озабочены этой ситуацией, Индия и Пакистан – дружественные России государства», – сказал Кабулов, передает РИА «Новости».

По его словам, складывающаяся ситуация «говорит о том, насколько взаимоотношения между двумя этими важными государствами крайне важны для стабильности всего региона». «Мы очень надеемся, что возникшая напряженность будет нейтрализована как можно быстрее», – добавил Кабулов.

Отвечая на вопрос о том, как последняя эскалация может повлиять на процесс афганского урегулирования, Кабулов выразил сомнение, что она окажет значительный эффект.

Отношения Индии и Пакистана обострились после того, как во вторник индийские ВВС нанесли удар по тренировочному лагерю исламистской группировки «Джаиш-е-Мухаммад», которая взяла на себя ответственность за нападение на индийский военный конвой в округе Пульвама штата Джамму и Кашмир 14 февраля. В среду Пакистан сбил два самолета ВВС Индии и арестовал одного из пилотов.

Военный эксперт по просьбе газеты ВЗГЛЯД сравнил ВВС Индии и Пакистана.