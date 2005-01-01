Загорелся большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков»

В Североморске на причале горит большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», к месту происшествия выехали несколько пожарных отделений и полицейские, сообщают СМИ.

Возгорание может находится в районе топливных баков, пишет портал Severlife.

Корабль проекта 1155 Северного флота был спущен на воду 16 мая 1980 года, введен в эксплуатацию 29 декабря 1981 года, после модернизации принят ВМФ в октябре 2010 года. Вооружен ракетами «Кинжал», также несет два вертолета Ка-27.

4 декабря 2009 на заводе «Северная верфь» произошел пожар, когда на верфях велись ремонтные работы на БПК «Вице-адмирал Кулаков». В результате инцидента тогда погиб матрос Артур Каюмов, который нее смог выбраться из задымленного отсека на нижней палубе корабля.