Пригожин предложил отправить Maruv на «Евровидение» от России

В 2020 году украинская певица Maruv могла бы представлять на «Евровидении» Россию, раз украинцы – такие «придурки», заявил продюсер Иосиф Пригожин.

Он призвал Maruv «не расстраиваться», ведь у нее есть «сумасшедший потенциал». Украинцев, которые выступили с нападками на артистку, он назвал «придурками», которые «не умеют гордиться своими героями».

Пригожин считает, что России следует «предоставить площадку» Maruv, передает радиостанции «Говорит Москва».

«От России на следующий год пусть выступает, и показать всем «фак». Она с хорошим потенциалом», – заявил продюсер, похвалив проект за креативность.

«Как продюсер с удовольствием с таким бы проектом работал. Если они (Украина) отказываются от этого – они полные идиоты», – сказал Пригожин.

Напомним, Maruv, одержавшую победу в украинском отборе на «Евровидение», могут не пустить на конкурс из-за гастролей по России. Национальная общественная телекомпания Украины передала певице контракт, содержащий пункт о запрете на гастроли по России. Однако даже согласие исполнительницы подписать контракт не гарантирует ей участие в конкурсе.