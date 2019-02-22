Стало известно, как предотвратили аварию при выведении египетского спутника

Запуск египетского спутника EgyptSat-A едва не закончился аварией из-за преждевременного выключения двигателя третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б», сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«По телеметрической информации зафиксирована выдача системой управления ракеты «Союз-2.1б» команды на аварийное выключение двигателя третьей ступени. После этого сразу же было произведено отделение разгонного блока «Фрегат» со спутником от третьей ступени», – сказал собеседник РИА «Новости».

По его словам, система управления «Фрегата» обнаружила, что перигей на 57 километров ниже номинального, и пересчитала время включения двигателя и длительность его работы.

«Благодаря запасам топлива двигатель при первом включении отработал на 17 секунд дольше плана, и таким образом «Фрегатом» было полностью компенсировано недовыведение ракетой», – пояснил источник.

При этом остается неясным, что могло вызвать преждевременное выключение двигателя РД-0124 третьей ступени «Союза». Среди вариантов – проблема в самом двигателе, неправильная настройка датчиков или преждевременное окончание компонентов топлива.

Ранее в пятницу Роскосмос сформировал комиссию для выяснения причин нештатной ситуации с третьей ступенью ракеты-носителя «Союз-2.1б» при запуске египетского спутника EgyptSat-A.

Сообщалось, что ракета-носитель «Союз-2.1б», на третьей ступени которой возникла нештатная ситуация при запуске египетского спутника EgyptSat-A, имела заканчивающийся гарантийный ресурс.

Отклонение орбиты при выводе космического аппарата оценили в 60 км. В Роскосмосе сообщили об успешном установлении связи с египетским космическим аппаратом EgyptSat-A.