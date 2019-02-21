Отклонение орбиты при выводе египетского спутника оценили в 60 км

Разгонный блок (РБ) «Фрегат» смог компенсировать отклонение орбиты в 60 км, возникшее на этапе работы ракеты-носителя «Союз 2.1б» при выведении египетского спутника Egyptsat-A, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

По словам источника, после работы третей ступени ракеты-носителя перигей орбиты спутника оказался ниже планируемого на 60 километров, однако после выхода блока в зону радиовидимости телеметрия показала, что «разгонному блоку удалось парировать ситуацию и выйти на расчетную орбиту», передает ТАСС.

Напомним, при запуске египетского спутника с Байконура произошла нештатная ситуация.