Россия запустила в космос ракету-носитель с египетским спутником

Ракета-носитель легкого класса «Союз 2.1б» с космическим аппаратом Egyptsat-A была отправлена с космодрома Байконур в четверг, рассказал источник.

«Состоялся запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом Egyptsat-A с космодрома Байконур», – передает ТАСС.

Сообщается, что спустя девять минут с момента запуска ракета отсоединится от разгонного блока «Фрегат» и спутника, после чего последний будет выведен на расчетную орбиту.

В октябре 2018 года запуск «Союз-2.1б» был произведен с космодрома Плесецк в Архангельской области.