Ракета «Союз-2.1б» вывела на орбиту военный спутник

Ракета-носитель «Союз-2.1б», стартовавшая с космодрома Плесецк в Архангельской области, вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

В Минобороны сообщили, что пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» был осуществлен в 03.15 мск с пусковой установки №4 площадки №43 государственного испытательного космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск ВКС, передает ТАСС.

«Старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме», – отметили в военном ведомстве.

Состоявшийся пуск «Союза» стал первым после аварии, произошедшей 11 октября при старте с космодрома Байконур.

Ранее была определена дата первого после аварии запуска ракеты-носителя «Союз-ФГ».