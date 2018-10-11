Определена дата первого после аварии запуска «Союза»

Запуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» состоится 18 ноября, это будет первый старт после аварии «Союза», произошедшей 11 октября, рассказал источник в ракетно-космической отрасли.

Ракета-носитель будет стартовать с грузовым кораблем «Прогресс МС-10», сообщил собеседник РИА «Новости».

«Пуск предварительно запланирован на 18 ноября», – пояснил он.

Следующий запуск вместе с экипажем должен пройти третьего декабря, однако это предварительная дата, сказал источник. Ее необходимо будет утвердить на заседании аварийной комиссии.

Напомним, 11 октября при старте «Союза» с космодрома «Байконур» произошла авария. На борту находились российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.

Газета ВЗГЛЯД разбирала причины аварии и анализировала возможные перспективы российской космонавтики после происшествия.