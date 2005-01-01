При запуске «Союза» с Байконура произошла нештатная ситуация

При запуске египетского спутника Egyptsat-A при помощи российской ракеты-носителя «Союз» и разгонного блока «Фрегат» могла произойти нештатная ситуация, более точная информация появится через час, сообщили два источника в ракетно-космической отрасли.

«Наземными средствами зафиксирован низкий перигей (низшая точка орбиты) разгонного блока «Фрегат», что свидетельствует о возможной нештатной ситуации при запуске. Однако это может быть ошибкой в полученных данных», – передает слова одного источника РИА «Новости».

Другой источник отметил, что разгонный блок находится в настоящий момент вне зоны видимости российских наземных пунктов приема информации. Через час он войдет в зону видимости и станет понятно состояние «Фрегата» и его орбиты.

Если проблемы действительно имеют место, отметил источник, то заложенная в разгонный блок программа исправления ранее допущенных ошибок попытается нивелировать последствия от возможной нештатной ситуации.

По данным источников, нештатная ситуация могла произойти на этапе работы третьей ступени ракеты-носителя «Союз».

Ранее сообщалось, что Россия запустила с Байконура ракету-носитель «Союз 2.1б» с египетским спутником.