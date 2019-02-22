Создана комиссия по расследованию нештатной ситуации с египетским спутником

Роскосмос сформировал комиссию для выяснения причин нештатной ситуации с третьей ступенью ракеты-носителя «Союз-2.1б» при запуске египетского спутника EgyptSat-A, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Источник РИА «Новости» допустил возможность того, что пуски ракет «Союз» с такой же третьей ступенью могут быть приостановлены. «Речь идет о ракетах «Союз-2.1б», «Союз-СТ-Б» и «Союз-2.1в», – уточнил он.

Ранее в пятницу источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что ракета-носитель «Союз-2.1б», на третьей ступени которой возникла нештатная ситуация при запуске египетского спутника EgyptSat-A, имела заканчивающийся гарантийный ресурс.

Отклонение орбиты при выводе космического аппарата оценили в 60 км. В Роскосмосе сообщили об успешном установлении связи с египетским космическим аппаратом EgyptSat-A.