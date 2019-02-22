Проблему при выведении египетского спутника объяснили старостью ракеты

Ракета-носитель «Союз-2.1б», на третьей ступени которой возникла нештатная ситуация при запуске египетского спутника EgyptSat-A, имела заканчивающийся гарантийный ресурс, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

По словам источника РИА «Новости», ракета была изготовлена в октябре 2012 года с гарантийным сроком в шесть с половиной лет, истекающим в апреле 2019 года. «Возможно, что нештатная работа третьей ступени была связана именно со старостью ракеты», – предположил он.

Источник добавил, что двигатель РД-0124 на третьей ступени ракеты был также произведен в 2012 году.

Напомним, при запуске египетского спутника EgyptSat-А с космодрома Байконур произошла нештатная ситуация. Отклонение орбиты при выводе космического аппарата оценили в 60 км.

В Роскосмосе сообщили об успешном установлении связи с египетским космическим аппаратом EgyptSat-A.