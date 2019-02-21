Запущенный с Байконура египетский спутник вышел на связь

В Роскосмосе сообщили об успешном установлении связи с египетским космическим аппаратом EgyptSat-A, при запуске которого с космодрома Байконур произошла нештатная ситуация в работе ракеты-носителя «Союз 2.1б».

В госкорпорации сообщили, что солнечные батареи египетского спутника Egyptsat-A раскрылись штатно, с аппаратом состоялся первый сеанс связи, передает ТАСС.

В Роскосмосе уточнили, что во время запуска были погрешности, однако спутник был выведен на целевую орбиту.

Аппарат изготовлен в интересах египетского Национального агентства по дистанционному зондированию Земли и должен заменить спутник российского производства EgyptSat-2, связь с которым прервалась в апреле 2015 года.

Новый египетский космический аппарат EgyptSat-A получил усовершенствованные оптико-электронную систему и бортовой комплекс управления, высокоскоростную бортовую радиолинию и модернизированные солнечные батареи.

Напомним, при запуске египетского спутника EgyptSat-А с космодрома Байконур произошла нештатная ситуация. Отклонение орбиты при выводе космического аппарата оценили в 60 км.