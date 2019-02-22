Путин поручил разработать меры поддержки молодежной музыки

Президент Владимир Путин поручил разработать меры поддержки современной популярной музыки, востребованной у молодежи.

Поручение дано по итогам сессии Совета при президенте по культуре и искусству, прошедшей 15 декабря 2018 года.

«Администрации президента организовать обсуждение с участием представителей экспертного сообщества и экспертных организаций форм государственной поддержки современной популярной музыки, в том числе направлений, востребованных молодежной аудиторией, а также современных видов визуальных искусств», – приводит выдуржку из поручения РИА «Новости».

План первоочередных действий необходимо представить лично президенту к 1 сентября. Ранее на заседании Совета по культуре и искусству 15 декабря Путин призвал осторожно относиться к запретам в области культуры, отметив, что «способ «хватать и не пущать» – он самый неэффективный». В том числе глава государства имел в виду рэп-музыку. Он отметил, что «если невозможно остановить, то нужно возглавить и соответствующим образом направлять».