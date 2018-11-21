Путин призвал осторожно относиться к запретам в культуре

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15 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 17:13  |  vz.ru
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Россия получила колоссальную сверхприбыль от сделки с ОПЕК

Уже неделя прошла после соглашения ОПЕК+, а цены на нефть все не растутФото: Heinz-Peter Bader/Reuters
Всего два с половиной года сотрудничества с ОПЕК принесли России огромную прибыль. Российский бюджет получит дополнительно 5 трлн рублей, а нефтяные компании – 2 трлн рублей. Самым эффективным стал именно 2018 год. Получится ли у России и дальше извлекать сверхвыгоду? Подробности...
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Почему полет Ту-160 в Венесуэлу сильно взволновал США

Ту-160 однозначно способны нанести удар по объектам США из ВенесуэлыФото: Marcos Salgado/Xinhua/Global Look Press
Американский дипломат назвал российский стратегический бомбардировщик Ту-160 «самолетом из музея». Странным образом этот якобы музейный экспонат уже несколько дней наводит панику на чиновников США, прибыв в Венесуэлу, почти за 5 тыс. км от американских границ. Почему американцы устроили истерику и способен ли Ту-160 нанести ядерный удар по Вашингтону из Каракаса? Подробности...
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Украинский боксер вызвал приступ злобы у националистов

В РПЦ назвали «ответом христианина и мужчины» готовность Усика защитить лавруФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, уроженец Крыма Александр Усик сказал, что будет защищать Киево-Печерскую лавру, если ее попытаются захватить раскольники, применив насилие к монахам. Это вызвало бурю возмущения в украинской блогосфере и даже угрозы боксеру. С чем связано заявление Усика и что за ним может последовать? Подробности...
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«Борцы с российской пропагандой» напали на Британию

Антироссийские тролли оказались также антииспанскимиФото: Seth Wenig/AP/ТАСС
На Западе продолжает развиваться скандал вокруг британской фабрики «интернет-эльфов». Ее служебным заданием было дискредитировать Россию. В результате, как выяснилось, целью атак «эльфов» стали уважаемые парламентарии. Основателями фабрики дезинформации оказались сотрудники британской разведки, а финансирует ее британский МИД. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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С блондинкой-комсомолкой нужно держать ухо востро

Катерина Кладо, киновед
Лев Гумилев когда-то говорил о мощнейшем свойстве – аттрактивности. Иными словами об обаянии. Обаяние субьекта, персонажа, события, идеологии – то, что нас манит. Подробности...

России нужны обычаи, чтобы Европа вытаращила глаза

Сергей Лукьяненко, писатель
Неоднократно слышал, что корень проблем наших отношений с западным миром – то, что мы белые. И еще ведем себя, негодяи, большей частью похоже на европейцев. И чем дальше, тем сильнее, вот ведь засада! Подробности...
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Сторонники многополярного мира своих не бросают

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Венесуэла – это государство, которое испытало на себе все методы и подходы сетевой войны, от мягкого информационного давления до жесткого мятежа с применением силы. Но стартом к захвату государства обычно являются именно выборы. Подробности...
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          Путин призвал осторожно относиться к запретам в культуре

             15 декабря 2018, 15:51
          Фото: Михаил Метцель/ТАСС
          Текст: Анна Инсарова

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          Президент России Владимир Путин призвал осторожно относиться к запретам или их снятию в культурной сфере, включая концерты рэп-исполнителей.

          «Способ «хватать и не пущать» – он самый неэффективный, самый плохой, который можно себе придумать. И эффект будет обратный ожидаемому», – цитирует ТАСС выступление Путина на заседании Совета по культуре и искусству.

          Кто-то из зала предложил «всем разрешить». Путин посмеялся и назвал предложение революционным.

          Президент рассказал, что собирается встретиться с филологом Людмилой Вербицкой, которая, по его словам, считает, что мат является частью языка.

          «Вопрос только в том, как это использовать. У нас разные части тела есть, но мы же их не выставляем напоказ каждый раз, когда тепло или холодно. Относиться к этому нужно очень осторожно», – отметил он.

          Путин заметил, что если невозможно что-то остановить, это нужно возглавить и «соответствующим образом направлять», хотя способы нужно еще обсудить.

          Президент напомнил, что вальс в свое время считался моветоном, а потом стал классикой.

          «Вы сказали, что рэп [зиждется] на трех китах – секс, наркотики и протест. Но вот из всего этого больше всего беспокоят наркотики. Это путь к деградации нации. Им нравится там где-то «за бугром» этим заниматься – бог в помощь, пускай что хотят, то и делают», – сказал он.

          Путин высказал мнение, что употребление наркотиков и пропаганда наркомании – хуже, чем матерная ругань.

          В среду уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщала, что Путин на встрече с Советом по развитию гражданского общества и правам человека поручил выяснять причины отмены концертов молодежных исполнителей.

          В последние несколько недель в российских регионах были отменены несколько концертов современных исполнителей, в частности рэперов Хаски (Дмитрий Кузнецов) и Элджея (Алексей Узенюк), групп IC3PEAK и «Френдзона». При этом замглавы МВД ведомства Игорь Зубов сообщал, что региональным подразделениям не давали указаний касательно отмены выступлений рэперов.

          Между тем, в Госдуме решили провести конкурс для рэперов на туристическую тему.


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