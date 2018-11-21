Путин призвал осторожно относиться к запретам в культуре

Президент России Владимир Путин призвал осторожно относиться к запретам или их снятию в культурной сфере, включая концерты рэп-исполнителей.

«Способ «хватать и не пущать» – он самый неэффективный, самый плохой, который можно себе придумать. И эффект будет обратный ожидаемому», – цитирует ТАСС выступление Путина на заседании Совета по культуре и искусству.

Кто-то из зала предложил «всем разрешить». Путин посмеялся и назвал предложение революционным.

Президент рассказал, что собирается встретиться с филологом Людмилой Вербицкой, которая, по его словам, считает, что мат является частью языка.

«Вопрос только в том, как это использовать. У нас разные части тела есть, но мы же их не выставляем напоказ каждый раз, когда тепло или холодно. Относиться к этому нужно очень осторожно», – отметил он.

Путин заметил, что если невозможно что-то остановить, это нужно возглавить и «соответствующим образом направлять», хотя способы нужно еще обсудить.

Президент напомнил, что вальс в свое время считался моветоном, а потом стал классикой.

«Вы сказали, что рэп [зиждется] на трех китах – секс, наркотики и протест. Но вот из всего этого больше всего беспокоят наркотики. Это путь к деградации нации. Им нравится там где-то «за бугром» этим заниматься – бог в помощь, пускай что хотят, то и делают», – сказал он.

Путин высказал мнение, что употребление наркотиков и пропаганда наркомании – хуже, чем матерная ругань.

В среду уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщала, что Путин на встрече с Советом по развитию гражданского общества и правам человека поручил выяснять причины отмены концертов молодежных исполнителей.

В последние несколько недель в российских регионах были отменены несколько концертов современных исполнителей, в частности рэперов Хаски (Дмитрий Кузнецов) и Элджея (Алексей Узенюк), групп IC3PEAK и «Френдзона». При этом замглавы МВД ведомства Игорь Зубов сообщал, что региональным подразделениям не давали указаний касательно отмены выступлений рэперов.

Между тем, в Госдуме решили провести конкурс для рэперов на туристическую тему.