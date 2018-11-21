Путин поручил выяснить причины отмен рэп-концертов

Президент Владимир Путин на встрече с Советом по развитию гражданского общества и правам человека поручил выяснять причины отмены концертов молодежных исполнителей, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«На встрече президента с СПЧ этот вопрос был поднят. Оказывается, это не единичный случай, а достаточно, видимо, системный. И для президента это был новый вопрос, он сказал, что надо выяснять причины», – сказала Москалькова, передает РИА «Новости».

Она отметила, что уже направила запрос в московскую прокуратуру в связи с информацией об отмене концертов, полученной от столичных студентов.

В последние несколько недель в российских регионах были отменены несколько концертов современных исполнителей, в частности рэперов Хаски (Дмитрий Кузнецов) и Элджея (Алексей Узенюк), групп IC3PEAK и «Френдзона». При этом замглавы МВД ведомства Игорь Зубов сообщал, что региональным подразделениям не давали указаний касательно отмены выступлений рэперов.

В Госдуме в связи с рядом сорванных концертов состоялся круглый стол «Свобода слова в рэпе», в котором приняли участие рэперы и парламентарии.