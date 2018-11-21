Рэпер Жиган демонстративно ушел со встречи с депутатами в Госдуме

В Госдуме в связи с рядом сорванных концертов рэп-исполнителей состоялся круглый стол, в котором приняли участие рэперы и парламентарии.

Круглый стол на тему «Свобода слова в рэпе» прошел по инициативе рэп-исполнителей. Во встрече приняли участие рэперы Жиган (Роман Чумаков), Птаха (Давид Нуриев), Максим Иньков, известный под псевдонимом Pra(Killa'Gramm), а также видеоблогер Дмитрий Ларин.

С ними беседовали депутаты Михаил Дегтярев, Василий Власов, Артем Туров, Анатолий Выборный, представители Генпрокуратуры, МВД, Росгвардии и уполномоченного при президенте по правам ребенка. Модератором выступила глава Молодежного парламента при Госдуме Мария Воропаева, передает RT.

Жиган негативно отнесся к замечанию одного из журналистов, назвавшего встречу «баттлом»: «Мы пришли на конструктивный диалог, а не баттлиться. Баттл на «Версусе».

Птаха на встрече заявил, что правоохранители и «зксперты, которые не занимаются музыкой», зачастую «находят в песнях много того, чего там нет».

«Если музыкант начнет говорить «вдруг здесь меня услышит ребенок и не поймет, и пойдет что-нибудь сделает… На этом творчество заканчивается, и оно превращается в паству», – заявил он.

При этом глава управления межведомственного взаимодействия ГУНК МВД полковник Виталий Хмельницкий возразил, что «творчество должно культивировать ценности достойной жизни, служение стране и обществу».

Жиган отметил, что лично ему «не нравится, что делает» рэпер Элджей, но запрет концертов превращает того в «культовую» фигуру.

Дегтярев прочитал матерное стихотворение Сергея Есенина, опустив нецензурную лексику, но при этом заявил, что запрещают концерты не депутаты Госдумы, а местные власти в регионах.

Музыканты отметили, что участие во встрече с представителями власти может серьезно повредить их имиджу, как и жалобы законодателям – «субкультура» этого «не позволяет».

Воропаева сказала, что депутаты также подверглись критике в интернете за приглашение рэперов на круглый стол.

Не дождавшись окончания круглого стала, Жиган решил покинуть встречу, заявив Птахе: «Разговор ни о чем. Это бесполезно, брат». Однако остальные участники все же обменялись предложениями.

Напомним, источники утверждают, что отмена различных концертов в России связана с появлением у ФСБ «черного списка» музыкантов после расстрела студентов в Керчи и самоподрыва подростка в здании УФСБ по Архангельской области.