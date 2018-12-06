Концерт рэпера GONE.Fludd отменили в Петрозаводске

По рекомендации прокуратуры Петрозаводска концерт рэпера Александра Бузе (GONE.Fludd) отменен, исполнитель ищет новую площадку.

Зампрокурора Петрозаводска Константин Лебединский сообщил, что в прокуратуру поступило заявление от гражданина с копиями песен, которые содержали нецензурную брань, пропаганду наркотиков и прочее, передает РИА «Новости».

«Мы поговорили с администрацией клуба, так как концерт был с маркировкой «16+» и выдали предостережение о недопустимости нарушения действующего законодательства», – рассказал он.

Администрация клуба согласилась с доводами прокуроров. Концерт, который должен был пройти 7 декабря в клубе «Z.ефир», отменен.



GONE.Fludd подтвердил, что прокуратура «настоятельно не рекомендует» проводить концерт.

«Будем требовать официальный отказ с указанием причины на бумаге. Ищем другую площадку, для проведения гига», – написал он в Twitter.

На прошлой неделе Александр Бузе (GONE.Fludd) заявлял, что концерты 1 и 2 декабря не состоятся из-за «давления со стороны всевозможных органов».

Ранее в России отменили концерты нескольких рэп-исполнителей. Так, был отменен концерт рэпера Хаски в Краснодаре из-за его «деструктивного творчества», запретили концерт электронной группы IC3PEAK в Казани, Новосибирске и Нижнем Новгороде.

Источники утверждают, что отмена различных концертов в России связана с появлением у ФСБ «черного списка» музыкантов после расстрела студентов в Керчи и самоподрыва подростка в здании УФСБ по Архангельской области.