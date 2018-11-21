Концерт рэпера Хаски отменен в Краснодаре из-за «деструктивного» творчества

Владельцы краснодарского зала Arena Hall обещали отменить концерт рэпера Хаски после предостережения прокуратуры. Нижегородские родители называют музыканта «деструктивным» исполнителем.

В среду концерт рэпера Хаски должен был состояться зале Arena Hall в Краснодаре. Владельцу помещения направлено предостережение, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на краевую прокуратуру.

«По сути оно (предостережение) касается экстремизма, в том числе... Сейчас исследование назначили. ГУВД его будет проводить, но будут проводить месяц на предмет экстремизма, терроризма и так далее. Товарищ специфический... Поэтому внесли предостережение организаторам, чтобы не проводили указанное мероприятие... Во всяком случае Arenа Hall нам сообщили, что не будут его проводить», – отмечает источник.

Прокурорское предостережение о недопустимости нарушения закона выносится в отношении руководителей общественных или религиозных объединений и иных лиц, если есть сведения о готовящихся противоправных деяниях, содержащих признаки экстремистской деятельности.

Напомним, в сентябре родители из Нижнего Новгорода обратились к детскому омбудсмену Маргарите Ушаковой, в Роспотребнадзор и региональные министерства образования и культуры с просьбой запретить концерты «деструктивных» исполнителей. Кроме рэпера Хаски в список попали Монеточка, Пошлая Молли, Jah Khalib, Feduk, ATL, Face и другие. Родители считают, что их песни пропагандируют наркотики, суицид и содержат ненормативную лексику.

Ранее в соцсетях сообщалось, что перед концертом Хаски в Ростове в минувший вторник полицейские выдали музыкальному тур-менеджеру предупреждение «о недопущении осуществления экстремистской деятельности и нарушений требований законодательства при проведении публичного мероприятия», которое он подписал. В зале, где должен был проходить концерт, выключили электричество и перестали запускать зрителей. В итоге Хаски читал рэп без музыки и микрофона.