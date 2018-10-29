В Нижнем Новгороде запретили концерты «вредных для детей» Монеточки и рэперов

В Нижнем Новгороде отменили пять концертов современных исполнителей в связи с выявленными прокуратурой нарушениями, которые касаются защиты детей от причиняющей вред здоровью информации.

В конце сентября в Нижнем Новгороде были направлены обращения в разные инстанции с просьбой запретить концерты ряда исполнителей. Родители посчитали, что творчество указанных артистов содержит пропаганду алкоголя, наркомании, опасного и суицидального поведения, а также наполнено ненормативной лексикой, пишет РИА «Новости».

В список «деструктивных» групп родители отнесли таких исполнителей, как Монеточка, Пошлая Молли, Элджей, Jah Khalib, Feduk, ATL, Face, Хаски и других.

В ходе проверки прокуратура обнаружила нарушения законодательства в области защита детей от информации, которая причиняет вред их жизни и здоровью. В отношении организаторов концертов в одном из концертных залов Нижнего Новгорода возбудили административные дела. Также прокуратура обнаружила еще одно нарушение.

«Установлено, что в октябре-декабре 2018 года запланирован ряд выступлений исполнителей, популярных в молодежной среде. Согласно рекламным материалам, размещенным в открытом доступе, соответствующая информационная продукция предназначена для лиц старше 12 (12+) либо 16 лет (16+). При этом песни исполнителей содержат информацию, распространение которой среди детей запрещено. Организатору объявлено предостережение, концерты пяти исполнителей отменены», – сообщает ведомство.

При этом в концертном зале сообщили, что «концерты не отменены, а перенесены на другой срок».

«У нас есть информация только о переносе концертов. Так, Элджея перенесли на 23 февраля, концерт Jah Khalib – на 5 декабря, новые даты выступления Монеточки и Ганвеста пока неизвестны», – рассказали в концертном зале.

Ранее в Новгородской области был опубликован список музыкантов, запрещенных к прослушиванию. В него вошли Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Монеточка, Тимати, Face, Pharaoh и другие исполнители.