Рэпер GONE.Fludd пожаловался на «давление всевозможных органов»

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1 декабря, суббота | Последнее обновление — 04:18 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Россия обвинила США в злостных нарушениях международного права
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Брекзит сулит британцам самые чудовищные последствия
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Как ослабить чувство горя после трагедии в Керчи
Введенное на Украине военное положение оказалось крайне своеобразным
Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений
Мосье, пойдемте на баррикады, пока не угасло
Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
«И не бензоколонки надо захватывать, а банки! – говорит женщина, отглатывая из бокала. – Тогда правительство возьмут за яйца, и эти гады сделают все, что пожелаешь. Вот вы, мосье, почему тут сидите?» Подробности...
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Telegram уничтожает русскую журналистику
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Оппозиция просто проспала эту площадку и теперь сильно расстраивается. Потому что без ежедневной накачки на других платформах – типа того же радио «Эхо Москвы», условно оппозиционные авторы сидели бы на уровне канала «Дачный участок». Подробности...
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Когда Россия покажет Украине кузькину мать
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Правы те, кто говорит, что готовность на жесткий ответ в случае брошенного вызова является важнейшим качеством государства, претендующего на значимое место в мировых раскладах. Вот только у такого положения дел есть и обратная сторона. Подробности...
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В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон
Один из самых престижных в мире автосалонов открылся в Лос-Анджелесе. Ставка в этом году, похоже, сделана на новые электрокары. Так, на автосалоне представлен первый электрокар компании Infinity. Компания утверждает, что модель станет самой совершенной в истории маркиПодробности...
Четвертый дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму
Четвертый дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство на севере Крыма в 20 километрах от границы с Украиной. Три предыдущих дивизиона ранее уже заступили на боевое дежурство под Феодосией, Севастополем и ЕвпаториейПодробности...
В столице завершилась реконструкция стадиона «Динамо»
Старейший в Москве, построенный еще в 1923 году стадион «Динамо» полностью обновился. Теперь он объединит под своей крышей сразу два объекта — стадион, рассчитанный более чем на 26 тыс. зрителей, и малую спортивную арену вместимостью до 14 тыс. человек. Обновление обошлось в 9 млрд рублейПодробности...
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