Рэпер GONE.Fludd пожаловался на «давление всевозможных органов»

Рэпер Александр Бузе (GONE.Fludd) заявил, что концерты 1 и 2 декабря не состоятся из-за «давления со стороны всевозможных органов».

В соцсети «ВКонтакте» он сообщил, что в Иркутске «в день концерта в клубе «Дикая Лошадь» было оказано давление со стороны всевозможных органов».

По словам самого рэпера, его «настоятельно попросили поменять аудиторию на 18+».

GONE.Fludd заявил, что в таких условиях «проведение концертов 1, 2 декабря невозможно».

При этом он заверил, что «концерты обязательно состоятся», а «купленные билеты остаются действительными».

Концерты в Иркутске и Улан-Удэ переносятся на март.